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NBA／否認己經老了！杜蘭特：我可不是一般36歲球員

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜蘭特。 美聯社
杜蘭特。 美聯社

日前太陽隊在客場以102比98險勝底特律活塞，杜蘭特（Kevin Durant）在關鍵時刻展現巨星價值，半場落後的情況下，他下半場狂砍30分，全場獨得36分、7籃板、5助攻、3阻攻與2抄截，幫助太陽穩住勝局。這場比賽展現了杜蘭特仍是聯盟頂尖球員的實力，而他賽前的一番話更凸顯了他的自信：「我可不是一般的36歲。」

杜蘭特在賽前接受訪問時，直言外界質疑他年齡會影響狀態的說法是荒謬的。他強調自己對於身體與心理的訓練讓他仍能保持巔峰狀態：「這年紀能保持這樣表現的球員不多。雖然我可能已經在巔峰尾段了，但現在看起來像是這樣嗎？」

太陽目前以22勝21敗的戰績排在西區第10，而杜蘭特缺陣時球隊的表現明顯下滑，9場比賽僅取得1勝，這充分顯示了杜蘭特對球隊的重要性。太陽本季也多次進行交易補強，近期從黃蜂交易來理查茲（Nick Richards），他在比賽中貢獻21分和11籃板，展現巨星價值。據消息指出，太陽仍在積極尋找交易機會，目標可能是引進巴特勒（Jimmy Butler）或涉及比爾（Bradley Beal）的多隊交易。

巴特勒（右）、比爾。 法新社
巴特勒（右）、比爾。 法新社

杜蘭特談到現在的比賽節奏與過去的差異時表示，現在的防守更具壓迫性，對他的針對性也更強，但他仍能保持高效的表現：「現在我不像以前那樣衝擊禁區，但我依然能找到我的舒適區，投進我的球。」

杜蘭特本季場均繳出27.3分、6.4籃板與4.1助攻，投籃命中率超過五成，三分命中率則維持在38%。他用自己的表現證明了年齡無法阻止他成為聯盟的頂級球星，也展現了對太陽未來的希望。

杜蘭特如今更懂得如何調整自己的節奏，他坦言：「過去，我需要投入更多精力，現在我可以更好地選擇時機。」他也輕鬆補充道：「我可能沒辦法像以前那樣扣爆對手，但我還是有點本事的。」話語間帶著自信與幽默，而太陽也將繼續圍繞杜蘭特打造陣容，期望在本季有一番作為。

Bradley Beal Jimmy Butler Kevin Durant NBA 太陽

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