NBA／浪費半場領先17分 勇士第3節崩盤、末節得分荒不敵國王

克里夫蘭騎士隊今日客場挑戰西區第二的火箭隊，雙方整場比賽互有領先，糾纏到最後一刻，但騎士葛蘭德（Darius Garland）有望超前的3次罰球只進一球無緣逆轉，讓火箭以109：108驚險勝出。

2025-01-23 13:08