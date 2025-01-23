NBA／浪費半場領先17分 勇士第3節崩盤、末節得分荒不敵國王
勇士隊今天客場挑戰國王隊，上半場打完領先17分，沒想到3節打完直接被追平，末節尾聲勇士陷入3分多鐘得分荒，國王終場以123：117帶走勝利。
勇士巴西前鋒桑托斯（Gui Santos）第2節狂砍11分，幫助球隊取得17分領先。沒想到國王球星德羅展（DeMar DeRozan）第3節開無雙，單節7投全中獨拿19分，帶隊將17分落後全弭平。
比賽最後4分鐘勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）飆進三分球，領先4分。不過在那之後勇士陷入3分多鐘得分乾旱，柯瑞（Stephen Curry）最後40秒上籃，落後剩4分，但國王蒙克（Malik Monk）馬上回敬2分，奠定勝基。
德羅展攻下全場最高的32分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）砍進26分18籃板，蒙克也拿下20分9助攻。勇士則以維金斯25分表現最佳，柯瑞得到14分12助攻。
勇士輸球後戰績21勝22敗，西區第11，落後第10的太陽隊1場勝差。國王則以23勝20敗，暫居西區第7。
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