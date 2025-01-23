NBA／葛蘭德能超前的3罰軟手！ 騎士逆轉夢碎1分惜敗火箭

克里夫蘭騎士隊今日客場挑戰西區第二的火箭隊，雙方整場比賽互有領先，糾纏到最後一刻，但騎士葛蘭德（Darius Garland）有望超前的3次罰球只進一球無緣逆轉，讓火箭以109：108驚險勝出。

比賽一開始，騎士手感火燙，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）個人砍下五分，團隊更在前三分鐘內投進三顆三分球，迅速取得領先。然而，火箭隨後迅速調整防守策略，採用夾擊方式針對騎士板凳深度較弱的問題進行打擊，並成功扭轉場上局勢。

正在上籃為米契爾。 路透社

第二節開局，火箭給了騎士大量的進攻籃板機會，即使騎士手感欠佳，仍能咬住比分。然而，雙方在這一節的進攻表現均不理想，進攻端頻頻受阻，比賽逐漸演變成兩支防守強隊之間的僵持。

比賽進入第四節最後幾分鐘時，騎士終於找到破防方法，憑藉一波19比0的攻勢成功反超，並在比賽剩下兩分鐘時握有優勢。然而，火箭的森根（Alperen Sengun）挺身而出，全場拿下18分和11個籃板的他在關鍵時刻用一記拋投扳平比分，隨後又因騎士的犯規走上罰球線，幫助火箭反超。

Alperen Sengun in the win over the Cavs: pic.twitter.com/lJHMIaUIMZ — Real Sports (@realapp_) 2025年1月23日

讀秒階段，騎士在還剩4秒時僅落後兩分。邊線球交到葛蘭德（Darius Garland）手中，他整場繳出26分、5助攻及3抄截的亮眼數據。在三分出手時，不僅被犯規還因對手過於猛烈的接觸被判為惡意犯規，騎士因此獲得三次罰球和球權。然而罰球命中率高達90%的葛蘭德，今晚卻在罰球線上失常，關鍵時刻三罰僅中一球，不但痛失反超良機還無緣追平，全場罰丟多達5次罰球，讓騎士以108：109惜敗火箭，近6場比賽僅拿3勝，勝率逐漸下修。

騎士莫布里今天因（Evan Mobley）腿部傷勢連續第3場缺陣，上本季表現亮眼的勒佛特（Caris LeVert）與防守悍將奧科羅（Isaac Okoro）也因傷未打，傷兵潮的影響使得騎士一路打得辛苦，替補效率的下降成為騎士追逐冠軍路上的挑戰，下一場將客場挑戰7連敗亟欲反彈的76人。