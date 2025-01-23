NBA／傳公鹿無意交易比爾 經紀人：他專注幫太陽扭轉局勢
近日有消息指出，公鹿隊有意透過交易得到太陽隊球星比爾（Bradley Beal），不過知名記者海恩斯（Chris Haynes）否認這項傳聞。
外界盛傳公鹿有意在熱火隊巴特勒（Jimmy Butler）交易案中，引進比爾。對此，海恩斯表示，「與普遍看法相反，我得知公鹿並未詢問關於比爾交易的可能性。」
「事實上，有人告訴我這兩者間根本沒任何聯繫。如果太陽能得到巴特勒，也不會是透過公鹿接手這位明星後衛（比爾）來實現」海恩斯說。
比爾經紀人巴特爾史坦（Mark Bartelstein）接受太陽隨隊記者蘭金（Duane Rankin）訪問時，強調比爾願放棄交易否決權的消息是無中生有，「比爾一直將重心放在恢復腳踝健康，幫助太陽扭轉局勢。」
不過巴特爾史坦也語帶保留，「我從不以絕對的態度行事，說我們永遠不考慮任何交易。總是需要保持開放心態，就像生活一樣，所以如果真的出現讓你感到興奮的選項，總是需要考慮。」
巴特爾史坦最後再度強調，「目前為止沒有任何交易談話，比爾的重心仍是專注恢復健康，在鳳凰城一切順利運作。」
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