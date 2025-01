NBA／亞歷山大狂飆新高54分 雷霆戰績追平龍頭騎士

西區戰績龍頭雷霆隊今天在主場迎戰來訪的爵士隊,球隊一哥亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)也展現暫居聯盟得分王的進攻火力,他全場進帳生涯新高的54分外帶8籃板、5助攻、2抄截、2阻攻,幫助雷霆以123:114擊敗爵士,戰績也追上今天輸球的聯盟龍頭騎士隊。

本季狀況火熱的雷霆與一哥亞歷山大,今天在主場出戰爵士,首節亞歷山大就展現強大的進攻破壞力,個人單節進帳15分,不過來訪的爵士同樣表現搶眼,在多點開花的攻勢下上半場打完也僅以2分差距落後給雷霆。

易籃後亞歷山大進攻火力再度提升,他在第三節一人再度爆砍18分,三節打完個人已經攻下41分,也幫助雷霆帶著6分領先優勢進入第四節,末節兩隊持續拉鋸,在比賽最後5分半鐘爵士甚至一度扳平戰局,但關鍵時刻威廉斯(Jalen Williams)完成三分打,華勒斯(Cason Wallace)又補上一記三分球,再由亞歷山大一人包辦雷霆整場比賽的最後11分,最終雷霆就以9分差距擊敗爵士。

Take a bow, @shaiglalex!



⛈️ 54 PTS

⛈️ 8 REB

⛈️ 5 AST

⛈️ 3 STL

⛈️ 2 BLK

⛈️ 3 3PM



The first 50-PT game of the Thunder star's career, and the 3rd player in OKC history to have 54+ PTS. pic.twitter.com/AZAyAAcq3O