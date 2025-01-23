NBA／亞歷山大狂飆新高54分 雷霆戰績追平龍頭騎士

西區戰績龍頭雷霆隊今天在主場迎戰來訪的爵士隊，球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也展現暫居聯盟得分王的進攻火力，他全場進帳生涯新高的54分外帶8籃板、5助攻、2抄截、2阻攻，幫助雷霆以123：114擊敗爵士，戰績也追上今天輸球的聯盟龍頭騎士隊。

本季狀況火熱的雷霆與一哥亞歷山大，今天在主場出戰爵士，首節亞歷山大就展現強大的進攻破壞力，個人單節進帳15分，不過來訪的爵士同樣表現搶眼，在多點開花的攻勢下上半場打完也僅以2分差距落後給雷霆。

易籃後亞歷山大進攻火力再度提升，他在第三節一人再度爆砍18分，三節打完個人已經攻下41分，也幫助雷霆帶著6分領先優勢進入第四節，末節兩隊持續拉鋸，在比賽最後5分半鐘爵士甚至一度扳平戰局，但關鍵時刻威廉斯（Jalen Williams）完成三分打，華勒斯（Cason Wallace）又補上一記三分球，再由亞歷山大一人包辦雷霆整場比賽的最後11分，最終雷霆就以9分差距擊敗爵士。

Take a bow, @shaiglalex!



⛈️ 54 PTS

⛈️ 8 REB

⛈️ 5 AST

⛈️ 3 STL

⛈️ 2 BLK

⛈️ 3 3PM



The first 50-PT game of the Thunder star's career, and the 3rd player in OKC history to have 54+ PTS. pic.twitter.com/AZAyAAcq3O — NBA (@NBA) January 23, 2025

亞歷山大今天以35投17中，搭配上罰球18罰17中的高水準表現，拿下生涯新高的54分，且在過去6場比賽他繳出一張平均36.5分、6.3助攻、2.3抄截的亮眼成績單，搭配上雷霆在贏下這場比賽後，戰績也以36勝7敗追平今天輸球的聯盟戰績龍頭騎士，讓亞歷山大成為年度MVP最大競爭人選。

雷霆除了亞歷山大表現亮眼外，威廉斯今天也貢獻25分，替補上陣的華勒斯則繳出13分、3抄截；爵士部分則以柯林斯（John Collins）22分、12籃板表現最佳，喬治（Keyonte George）則有15分、10助攻。