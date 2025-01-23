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NBA／重返籃網主場獲支持 KD談昔日三巨頭未竟之功

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
重返布魯克林迎戰前東家籃網隊，攻下24分8籃板率太陽輕取籃網。 路透
重返布魯克林迎戰前東家籃網隊，攻下24分8籃板率太陽輕取籃網。 路透

杜蘭特（Kevin Durant）在今天跟隨太陽隊一同重返布魯克林迎戰前東家籃網隊，並在賽前受到籃網球迷的熱情歡迎與索取簽名，最終太陽也在杜蘭特攻下24分、8籃板領軍下，以108：84賞給籃網5連敗，賽後杜蘭特也在受訪時談及當年在籃網的時光雖然讓他感到自豪，但卻因為陣容失調導致戰績崩潰。

在2024年2月被交易到太陽後，杜蘭特今天是第二度重返籃網主場出賽，並且再度在賽前受到籃網球迷的簇擁，讓他直言儘管當年在籃網遇到了不少問題，導致球隊戰績並不如預期，不過每當看到場邊仍有那麼多球迷在支持，這就是籃球與籃網之所以吸引人的地方。

在今天對戰老東家的比賽中，杜蘭特僅出賽30分鐘就拿下24分、8籃板、3助攻，搭配上布克（Devin Booker）的32分、6助攻，幫助太陽整場比賽一路領先籃網，最終也以24分差距取勝。

賽後杜蘭特也談到了當年在籃網的日子，並坦言為那時籃網的積極建隊感到自豪，「儘管我們面臨了很多功能障礙，我想我可以這樣稱呼它，因為我想不到更好的詞語形容了。但不管怎麼樣，看台上依舊有很多人支持著這支球隊，並獻出他們的歡呼，對於籃球和籃網隊來說，這是多麼響亮的加油聲，也是這裡之所以吸引人的地方。」

杜蘭特當年在籃網與哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving）組成三巨頭，不過受到傷勢與場外風波影響，讓三人僅合作了16場比賽，豪華的陣容完全無法對應在球隊戰績上，堪稱是籃網隊史最糟糕的時光之一。

杜蘭特認為，如果扣除傷病問題，籃網確實建立了不錯的球隊文化，並有機會達成一些成就，「我認為最重要的一件事就是我們無法一起上場，很多的傷病問題，對我來說，哈登與厄文的傷以及新冠疫情都是因素，這讓一切變得一團亂，但從籃球、化學效應、情誼甚至是團隊合作方面來看待這件事，我認為這是一個完美且理想的組合。」

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