NBA／再為衝突事件向波爾致歉 格林：就讓這件事過去吧

巫師波爾（Jordan Poole）在日前重返勇士主場出賽獲得球迷熱情歡迎，不過波爾一句「我喜歡這裡大多數的人」，也讓他與格林（Draymond Green）的關係再度受到關注，而格林今天也在節目中公開向三年前在休息室毆打普爾一事致歉，希望兩人都能向前看。

波爾在近日重返勇士主場，並受到勇士球團與球迷的熱烈歡迎，而他也在受訪時表示，自己喜愛著這裡大多數的人，事後格林也在社群上公開向普爾致歉，希望兩人能夠就此放下這件事。

而格林今天在錄製節目時也再度向普爾致歉，「我做出回應是因為已經過了三年了，就像是我們應該繼續前進了，我真的感到抱歉，他的那句話有點像是在尋求一些同情，有點像是要讓我成為壞人，繼續吧兄弟，就這樣吧，我很抱歉，我不應該打他，但事情已經發生了，我們繼續吧。」

📹@Money23Green explains apology to Jordan Poole pic.twitter.com/c1ncbN1v1W — The Draymond Green Show with Baron Davis (@DraymondShow) 2025年1月22日

2022年10月勇士一段季前訓練的影片在網路上瘋傳，其中格林與波爾爆發衝突，波爾出手推了格林後，也遭到格林拳腳相向，事後格林就已經公開向波爾與其家人致歉，並遭到勇士懲處也自請離開球隊一段時間，隔年波爾就遭到勇士交易到巫師。

對於那次的衝突事件，格林也說：「我總是不斷反覆思考這個問題，我知道我做錯了，但你不能用髒話罵一個人還推他，卻期待不被反擊。對他來說，你就是讓自己重新想起那一刻，但你只需要繼續前進，夥計，就讓它過去吧。」