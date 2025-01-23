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NBA／勇士湖人之戰周日開打！防守悍將范德比爾特有望歸隊

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士柯瑞(左)、湖人范德比爾特(右)。 美聯社
勇士柯瑞(左)、湖人范德比爾特(右)。 美聯社

湖人隊防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）已獲得醫療許可，最快將於本周日對陣勇士隊的比賽中迎來本季首秀，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）今天在記者會上表示，這將是范德比爾特自去年2月1日遭遇右腳扭傷後首次亮相。

范德比爾特去年2月1日受傷後，缺席剩餘所有比賽，並在休賽季對雙腳都進行手術，右腳接受修復手術，左腳則在5月移除骨刺。然而他左膝在12月出現積液，導致康復進度進一步延後。

瑞迪克透露范德比爾特已獲得醫療許可，可以在周日出場，「我們會保持耐心，和醫療團隊以及他本人進行溝通，如果他感覺狀態良好，會具備出場資格，但這不代表他一定會上場。」

范德比爾特。 路透社
范德比爾特。 路透社

今天訓練中，范德比爾特有限度參與全場4對4對抗練習。范德比爾特談及即將復出的感覺：「顯然我已經有段時間沒打比賽了，所以自然會有一些緊張情緒，但除此之外，我感到很興奮。這個復健過程並不有趣，但現在是一個令人期待的時刻。」

范德比爾特2023年9月與湖人簽下4年4800萬美元的續約合約，但從那之後不停地被傷病困擾，只出場29場比賽。上季受傷前，他曾有過職業生涯最出色的表現，場均10.5分5.4籃板2.3抄截，整體投籃命中率66%。

雖然湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）曾希望范德比爾特趕上賽季開幕戰，但漫長休養期已超出預期，范德比爾特對此表示，這個過程符合他的心理預期：「我不覺得這超出我的想像，這是我、醫療團隊和所有人共同努力的結果。我需要確保自己身體狀態是能出賽的，醫療團隊也會根據觀察和測量來確認，這是一個綜合因素和共同決定的過程。」

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