NBA／獨行俠再添傷兵！中鋒萊夫利腳踝骨折將缺席2到3個月
獨行俠隊中鋒萊夫利（Dereck Lively II）將會缺席2到3個月，這次傷病為右腳踝壓力性骨折，獨行俠將在4周後重新評估傷勢。
萊夫利生涯第2個賽季場均貢獻9.1分7.8籃板1.7阻攻。獨行俠在中鋒位置的深度上，除葛佛（Daniel Gafford）以外，還有克萊柏（Maxi Kleber）和鮑威爾（Dwight Powell）可以補上萊夫利的缺，不過鮑威爾因臀部傷勢已缺席近2場比賽。
另外，老將湯普森（Klay Thompson）也因為腳踝受傷，缺席今天對灰狼隊的比賽。
目前獨行俠隊在應對當家球星唐西奇（Luka Doncic）小腿長期受傷的情況，球隊戰績也有所下滑，排名暫居西區第7。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言