NBA／獨行俠再添傷兵！中鋒萊夫利腳踝骨折將缺席2到3個月

獨行俠隊中鋒萊夫利（Dereck Lively II）將會缺席2到3個月，這次傷病為右腳踝壓力性骨折，獨行俠將在4周後重新評估傷勢。

萊夫利生涯第2個賽季場均貢獻9.1分7.8籃板1.7阻攻。獨行俠在中鋒位置的深度上，除葛佛（Daniel Gafford）以外，還有克萊柏（Maxi Kleber）和鮑威爾（Dwight Powell）可以補上萊夫利的缺，不過鮑威爾因臀部傷勢已缺席近2場比賽。

另外，老將湯普森（Klay Thompson）也因為腳踝受傷，缺席今天對灰狼隊的比賽。

目前獨行俠隊在應對當家球星唐西奇（Luka Doncic）小腿長期受傷的情況，球隊戰績也有所下滑，排名暫居西區第7。