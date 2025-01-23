NBA／交易要來了？巴特勒又被熱火禁賽2場 太陽比爾因傷缺陣
「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）申請交易後風波不斷，先前他曾被熱火球團禁賽7場，如今再被禁2場。另外，深陷交易傳聞的太陽隊球星比爾（Bradley Beal）因傷缺陣，引發外界遐想。
據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，巴特勒再度錯過球隊班機，原計劃當地時間周三與球隊會合，但現在熱火決定讓他留在家中，不參加接下來對公鹿和籃網隊的客場比賽。
巴特勒總共被禁賽9場，損失金額約310萬美元，不過預計可以透過申訴要回一些錢。值得一提的是，由於密爾瓦基當地受暴雪襲擊，今天與鵜鶘隊之戰已延期，尚不確定與熱火之戰能否如期開打。
昨天有報導指出，太陽和熱火可能會針對巴特勒進行多方交易，牽扯球星包含巴特勒、太陽比爾和公鹿米道頓（Khris Middleton）。巧合的是，今天太陽面對公鹿，比爾因傷缺陣。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言