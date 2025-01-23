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NBA／交易要來了？巴特勒又被熱火禁賽2場 太陽比爾因傷缺陣

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒。 美聯社
巴特勒。 美聯社

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）申請交易後風波不斷，先前他曾被熱火球團禁賽7場，如今再被禁2場。另外，深陷交易傳聞的太陽隊球星比爾（Bradley Beal）因傷缺陣，引發外界遐想。

據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，巴特勒再度錯過球隊班機，原計劃當地時間周三與球隊會合，但現在熱火決定讓他留在家中，不參加接下來對公鹿和籃網隊的客場比賽。

巴特勒總共被禁賽9場，損失金額約310萬美元，不過預計可以透過申訴要回一些錢。值得一提的是，由於密爾瓦基當地受暴雪襲擊，今天與鵜鶘隊之戰已延期，尚不確定與熱火之戰能否如期開打。

昨天有報導指出，太陽和熱火可能會針對巴特勒進行多方交易，牽扯球星包含巴特勒、太陽比爾和公鹿米道頓（Khris Middleton）。巧合的是，今天太陽面對公鹿，比爾因傷缺陣。

Bradley Beal Jimmy Butler Khris Middleton 公鹿 太陽 熱火

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