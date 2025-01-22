東超／外線熄火連兩場輸廣島蜻蜓 領航猿回主場拚晉級

爭奪東超A組龍頭的廣島蜻蜓與桃園璞園領猿今天在廣島交手，其中廣島蜻蜓只要贏球就能以分組龍頭晉級4強，而今天領航猿在外線熄火的情況下陷入苦戰，儘管在四節最後17秒一度追到3分差距，但最終仍是以92：95敗下陣來，本季兩度對戰廣島蜻蜓都吞下敗仗，接下來也將與香港東方上演晉級關鍵戰。

廣島蜻蜓與領航猿在今天賽前分別以4勝1敗與3勝1敗排在A組前兩名，其中領航猿吞下的唯一一敗就是前一場在主場輸給廣島蜻蜓，兩隊今天則是移師到廣島蜻蜓主場再戰，但上半場兩隊在外線火力上有著極大差距，首節廣島蜻蜓就狂砍6顆三分球，單節拿下30分，反觀領航猿卻僅有18分進帳。

第二節廣島蜻蜓延續外線砲火，尤其是洋將布萊克希爾（Kerry Blackshear Jr.）在上半場就砍進4顆三分球，加上上澤俊喜在上半場結束前於底線投進壓哨三分球，幫助廣島蜻蜓中場休息時仍保有13分領先優勢。

易籃後廣島蜻蜓外線手感降溫，加上領航猿成功在防守端牽制，單節僅讓廣島蜻蜓拿下16分，反觀領航猿手感逐漸甦醒，在該節後段打出一波10：0的攻勢，將落後差距一度縮小到個位數，該節打完也追到11分差距。

末節領航猿持續展開反撲，尤其是洋將伯朗在比賽最後5分半鐘火力全開，他該節個人獨得13分，其中包括在比賽最後2分22秒上籃得手後幫助領航猿追到僅剩5分差距。

比賽倒數17秒，領航猿葛拉漢在三分線外出手不進但卻造成對方犯規，而他在3罰2中後領航猿追到3分差距，但直到比賽結束前領航猿只再靠著葛拉漢的罰球拿下1分，最終廣島蜻蜓就以3分差距拿下勝利，並確定以A組龍頭晉級4強。

領航猿今天以伯朗拿下27分表現最佳，葛拉漢則有16分進帳，不過本土一哥盧峻翔三分球7次出手全數落空，領航猿本土球員全場也僅有李家慷投進一顆三分球，外線手感盡失，至於廣島蜻蜓則是有5人得分上雙，三分球34投18中的高水準表現更是贏球關鍵。