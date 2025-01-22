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NBA／巴特勒穿「太陽」球鞋被拓荒者打爆 熱火教頭：我不會被套話

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒(中)。 美聯社
巴特勒(中)。 美聯社

熱火隊「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）因傷缺席今天對拓荒者隊比賽，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）表現不佳，熱火終場以107：116輸球，賽後熱火教頭史波斯特拉（Erik Spoelstra）也表達對巴特勒的看法。

拓荒者前3節打完取得20分領先，末節巴特勒和阿德巴約（Bam Adebayo）被冰在板凳，熱火反而打出17：2攻勢追到7分落後，不過拓荒者終場仍以9分之差贏球。

拓荒者西蒙斯（Anfernee Simons）得到全場最高的24分，艾頓（Deandre Ayton）拿下22分15籃板。

熱火部分，菜鳥韋爾（Kel'el Ware）砍下20分15籃板，「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）射進6顆三分球，攻進22分。

巴特勒與太陽隊的交易傳聞又起，他本場比賽穿著太陽隊配色的球鞋，引發球迷遐想。巴特勒得到13分8助攻，當被問到巴特勒的平庸表現，熱火教頭史波斯特拉回應，「我知道你想從我這套出什麼話，你不會從我這得到有價值的答案。整隊前3節都表現得不讓人開心，很難只挑出某人出來說。」

Jimmy Butler 太陽 拓荒者 熱火

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