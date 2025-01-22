NBA／約柯奇14度只打三節就拿大三元 金塊賞76人7連敗

金塊隊一哥約柯奇在今天出戰76人隊的比賽中，僅打三節就以27分、10助攻、13籃板拿下個人本季第19度大三元，也是第14度僅花三節就拿下大三元，幫助金塊以144：109輕取安比德缺陣的76人，收下3連勝，並賞給76人7連敗。

在本場比賽開打前，約柯奇已經連續3場比賽都繳出大三元數據，且3場比賽都是在第三節未打完的情況下就已經達成大三元數據，讓他以本季18次大三元遙遙領先聯盟其他球員。

今天在主場迎戰來訪的76人，在安比德缺陣的情況下，約柯奇今天更是如入無人之境，全場出手15次命中10球．其中包括三分球3投2中，罰球5投5中，僅花27分鐘就拿下大三元，連續4場比賽未打滿三節就拿下大三元。

在約柯奇穿針引線下，金塊今天也呈現多點開花的攻勢，包括布勞恩（Christian Braun）、史特羅瑟（Julian Strawther）兩位年輕小將分別攻下20分與23分，葛登（Aaron Gordon）與波特（Michael Porter Jr.）則分別有19分進帳，最終金塊也在團隊命中率超過6成1，三分球命中率超過5成1，罰球命中率9成6的超水準表現下，單場猛轟平賽季最高的144分取勝。

76人在缺少安比德的情況下，馬克西（Tyrese Maxey）拿下28分、10助攻最佳，亞布塞萊（Guerschon Yabusele）則有22分，喬治（Paul George）11分、9助攻，但76人仍以35分差距苦吞7連敗。