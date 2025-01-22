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NBA／傳巴特勒交易案可能有四隊參與 比爾願為公鹿棄否決權

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒。 美聯社
巴特勒。 美聯社

今天傳出太陽隊送走2031年未保護首輪選秀權，向爵士隊換回3個首輪選秀權，有消息指出，太陽、熱火公鹿暴龍隊可能達成四方交易。

太陽換回的首輪選秀權是2025年（騎士和灰狼較低順位）、2027年（騎士、灰狼和爵士最低順位）和2029年（騎士、灰狼和爵士最低順位）。

《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）引述消息人士指出，這個交易將會用在巴特勒（Jimmy Butler）去太陽，公鹿米道頓（Khris Middleton）和暴龍布朗（Bruce Brown）去熱火，太陽比爾（Bradley Beal）和熱火勒夫（Kevin Love）去公鹿，波蒂斯（Bobby Portis）和康納頓（Pat Connaughton）去暴龍，選秀權會給熱火和暴龍。

鳳凰城媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）也提到，比爾願意放棄交易否決權前往公鹿。總結來說，這個交易傳聞涉及3大球星，巴特勒前往太陽，比爾去公鹿，米道頓轉戰熱火。

Bradley Beal Jimmy Butler Khris Middleton 公鹿 太陽 暴龍 熱火

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