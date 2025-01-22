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NBA／建在凡爾賽宮旁 溫班亞瑪為兒時夢想中的球場揭幕

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪。 美聯社
溫班亞瑪。 美聯社

馬刺隊本周將與溜馬隊在法國巴黎進行兩場NBA海外例行賽，馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）已經回到法國備戰，今天也先為家鄉勒謝奈新建的兩座室外球場進行揭幕，強調過去住在這邊時，能有這樣的球場一直都是他的夢想。

溫班亞瑪在上賽季加入NBA後就吸引高度關注，本季持續展現聯盟未來之星的表現，本周將與馬刺一同在巴黎與溜馬進行兩場海外例行賽，今天先回到巴黎近郊的故鄉勒謝奈，為新建的一座五對五球場與一座三對三球場進行揭幕。

溫班亞瑪出生的勒謝奈是一座僅有3萬人口的小城市，位於巴黎市中心的西方並鄰近凡爾賽宮，這同時也是溫班亞瑪籃球生涯的起源地，他說：「當我還住在這邊時，能夠擁有這樣的球場一直都是夢想。」

去年溫班亞瑪就曾帶著朋友回到家鄉參與一場足球表演賽，當時在勒謝奈就引發不小的轟動，隨著溫班亞瑪在NBA站穩腳步，他也成為該小鎮最知名的人物，甚至路上隨處可見穿著溫班亞瑪球衣的小孩。

馬刺高層指出，這次的球場建造，溫班亞瑪也參與其中，儘管有馬刺隊徽，卻沒有任何向溫班亞瑪致敬的設計理念，且球場建造經過重重難關，尤其要在凡爾賽宮附近建造任何新的建物，都需要經過嚴格與長時間的審核，這次球場建造只是馬刺在巴黎的計畫之一，未來將與溫班亞瑪一同進行更多社區回饋，透過體育的力量將人們聚集在一起。

Victor Wembanyama 溜馬 馬刺

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