NBA／太陽與爵士首輪選秀權1換3 累積交易巴特勒籌碼

太陽隊上周透過交易案與黃蜂隊換來中鋒理查茲（Nick Richards）後，今天又傳出可能再進行交易，利用2031年不受保護的首輪選秀權與爵士隊交易來3個未來首輪受保護選秀權，此舉也被認為太陽是為了與熱火換取巴特勒（Jimmy Butler）累積交易資產。

在熱火一哥巴特勒的「賣我」風波中，一直身處在討論核心的太陽，近日大動作頻頻，更在今天傳出可能透過送出2031年的首輪選秀權來累積換取巴特勒資產的消息，而交易對象則指向了過去幾年透過米契爾（Donovan Mitchell）、戈貝爾（Rudy Gobert）交易案囤積多個未來首輪選秀權的爵士。

根據ESPN報導，太陽如能與爵士達成交易案，將能以1個首輪不受保護選秀權換回3個首輪受保護選秀權，根據分析，儘管這三個受保護選秀權可能都涉及戰績在聯盟中前段班的騎士與灰狼，恐怕只能換取到首輪後段的選秀機會，但依舊能成為太陽的交易籌碼，甚至被認為很有機會打動熱火推動巴特勒的交易案。