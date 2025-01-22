快訊

曾說想去北極殿…林葉亭尋走失父「範圍擴大」 悲吐：爸爸我想你

丁學文專欄／美股3危險訊號 金融市場今年如走向上鋼索

離職員工控訴長官職場霸凌、濫用公款 文策院：啓動內部調查

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／太陽與爵士首輪選秀權1換3 累積交易巴特勒籌碼

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
比爾(左)、巴特勒(右)。 法新社
比爾(左)、巴特勒(右)。 法新社

太陽隊上周透過交易案與黃蜂隊換來中鋒理查茲（Nick Richards）後，今天又傳出可能再進行交易，利用2031年不受保護的首輪選秀權與爵士隊交易來3個未來首輪受保護選秀權，此舉也被認為太陽是為了與熱火換取巴特勒（Jimmy Butler）累積交易資產。

在熱火一哥巴特勒的「賣我」風波中，一直身處在討論核心的太陽，近日大動作頻頻，更在今天傳出可能透過送出2031年的首輪選秀權來累積換取巴特勒資產的消息，而交易對象則指向了過去幾年透過米契爾（Donovan Mitchell）、戈貝爾（Rudy Gobert）交易案囤積多個未來首輪選秀權的爵士。

根據ESPN報導，太陽如能與爵士達成交易案，將能以1個首輪不受保護選秀權換回3個首輪受保護選秀權，根據分析，儘管這三個受保護選秀權可能都涉及戰績在聯盟中前段班的騎士與灰狼，恐怕只能換取到首輪後段的選秀機會，但依舊能成為太陽的交易籌碼，甚至被認為很有機會打動熱火推動巴特勒的交易案。

Jimmy Butler 太陽 熱火

延伸閱讀

NBA／巴特勒解禁歸隊內部矛盾何解？熱火主帥：實際情況很複雜

NBA／巴特勒強調與隊友沒矛盾 被告知不得多談近況

NBA／寧願輔助KD和布克！曝巴特勒「吹密」關鍵：在熱火只能待底角

NBA／巴特勒「吹密」風波老大哥也看不下去 韋德：這是悲劇

相關新聞

NBA／太陽與爵士首輪選秀權1換3 累積交易巴特勒籌碼

太陽在上周透過交易案與黃蜂換來中鋒理查茲（Nick Richards）後，今天又傳出可能再進行交易，利用2031年不受保...

NBA／建在凡爾賽宮旁 溫班亞瑪為兒時夢想中的球場揭幕

馬刺隊本周將與溜馬隊在法國巴黎進行兩場NBA海外例行賽，馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）已經回到法國備...

NBA／日本B聯賽將與NBA展開合作！放眼2030前輸出5名球員

據《YAHOO JAPAN》報導，NBA首次與他國聯盟合作，未來日本B聯賽球員將有機會參與NBA和G聯盟活動。B聯賽指出，最終目標是2030年前，要輸出5名球員到NBA打球。 這項合作由B聯賽主

NBA／河村勇輝繳24分14助攻6抄截 G聯盟官方讚：填滿數據欄

灰熊隊日本後衛河村勇輝今天代表G聯盟曼菲斯疾行隊出賽，他全場得到24分14助攻和個人旅美生涯新高的6抄截，但疾行終場以104：113惜敗。 河村勇輝上半場就火力全開，首節4投全中，豪取12分5助

NBA／贏球治百病！字母哥調侃米道頓：移動速度像烏龜一樣

度過季初10戰8敗和日前5戰4敗的小亂流之後，公鹿在昨天以14分支差輕取76人之後，近期重新找回軌道，8場比賽勇奪7勝，這讓他們穩住東區第4名席次，落後前面的尼克2場勝差。 所謂「贏球治百病」，

NBA／楊恩連200場至少5助攻寫紀錄 遭尼克壓制留遺憾

在馬丁路德金恩紀念日的比賽中，紐約尼克成功復仇亞特蘭大老鷹，以119-110的比分在主場摘下勝利。楊恩（Trae Young）在比賽後段熄火，表現遭到布里吉斯（Mikal Bridges）的強力壓制，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。