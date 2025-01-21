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NBA／日本B聯賽將與NBA展開合作！放眼2030前輸出5名球員

聯合新聞網／ 綜合報導
河村勇輝為第4位登上NBA殿堂的日本選手，對於B聯盟與NBA的合作表示期待。 美聯社
河村勇輝為第4位登上NBA殿堂的日本選手，對於B聯盟與NBA的合作表示期待。 美聯社

據《YAHOO JAPAN》報導，NBA首次與他國聯盟合作，未來日本B聯賽球員將有機會參與NBA和G聯盟活動。B聯賽指出，最終目標是2030年前，要輸出5名球員到NBA打球。

這項合作由B聯賽主席島田慎二與NBA亞洲區總經理張韋恩（Wayne Chang）簽署，希望能達成「培養精英選手」、「共同推廣」與「商品銷售與許可經營」3大目標。島田表示，將會成立1支B聯賽菁英選拔隊，到各地夏季聯賽交流，增加球員們曝光度。

島田提到具體細節還需要調整，「如果一切順利，這項計畫可能在本賽季結束後就會啟動。」這項計畫最終目標是到2030年前，B聯賽要輸送5名球員到NBA打球。

目前效力灰熊隊，同時也是B聯賽出身的日籍後衛河村勇輝也對此消息表示贊同，「作為B聯賽培養的球員，我感到非常高興，能夠實現這個歷史性的計畫。過往因為有了B聯賽的支持，我才有機會挑戰NBA。」

河村勇輝認為這個合作計畫能幫助B聯賽有重大突破，並讓更多潛力選手獲得成長機會，「B聯賽將成為日本籃球走向世界的橋樑。」

NBA 河村勇輝

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