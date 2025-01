NBA／河村勇輝繳24分14助攻6抄截 G聯盟官方讚：填滿數據欄

灰熊隊日本後衛河村勇輝今天代表G聯盟曼菲斯疾行隊出賽,他全場得到24分14助攻和個人旅美生涯新高的6抄截,但疾行終場以104:113惜敗。

河村勇輝上半場就火力全開,首節4投全中,豪取12分5助攻。第2節河村表現仍然神勇,半場打完就累積20分8助攻4抄截,帶隊取得56:48領先。

雖然河村第3節沒有分數進帳,球隊也被逆轉,不過網友們仍紛紛讚嘆河村的表現,「河村的華麗傳球應該被研究」、「是時候在灰熊給他超過5分鐘上場時間」、「以他這種表現在G聯盟待不久吧」。

G聯盟官方X也發文分享河村的數據和精華影片,「河村今晚為疾行填滿數據欄!這位灰熊雙向合約球員達成準大三元,創生涯新高6次抄截,這也是他本季第5次雙十。」

Yuki Kawamura stuffed the stat-sheet for the Hustle tonight! The @memgrizz two-way signee flirted with a triple-double and had a career-high 6 steals. This is his fifth double-double of the season. 🇯🇵 pic.twitter.com/NHuUowKf40