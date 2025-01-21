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NBA／河村勇輝繳24分14助攻6抄截 G聯盟官方讚：填滿數據欄
灰熊隊日本後衛河村勇輝今天代表G聯盟曼菲斯疾行隊出賽，他全場得到24分14助攻和個人旅美生涯新高的6抄截，但疾行終場以104：113惜敗。
河村勇輝上半場就火力全開，首節4投全中，豪取12分5助攻。第2節河村表現仍然神勇，半場打完就累積20分8助攻4抄截，帶隊取得56：48領先。
雖然河村第3節沒有分數進帳，球隊也被逆轉，不過網友們仍紛紛讚嘆河村的表現，「河村的華麗傳球應該被研究」、「是時候在灰熊給他超過5分鐘上場時間」、「以他這種表現在G聯盟待不久吧」。
G聯盟官方X也發文分享河村的數據和精華影片，「河村今晚為疾行填滿數據欄！這位灰熊雙向合約球員達成準大三元，創生涯新高6次抄截，這也是他本季第5次雙十。」
Yuki Kawamura stuffed the stat-sheet for the Hustle tonight! The @memgrizz two-way signee flirted with a triple-double and had a career-high 6 steals. This is his fifth double-double of the season. 🇯🇵 pic.twitter.com/NHuUowKf40— NBA G League (@nbagleague) January 20, 2025
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