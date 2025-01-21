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NBA／贏球治百病！字母哥調侃米道頓：移動速度像烏龜一樣

聯合新聞網／ 綜合外電報導
安戴托昆波(左)和米道頓。 路透社
安戴托昆波(左)和米道頓。 路透社

度過季初10戰8敗和日前5戰4敗的小亂流之後，公鹿在昨天以14分支差輕取76人之後，近期重新找回軌道，8場比賽勇奪7勝，這讓他們穩住東區第4名席次，落後前面的尼克2場勝差。

所謂「贏球治百病」，連勝猶如特效藥，球隊狀態火熱，公鹿內部氣氛也歡樂許多。在擊敗76人的賽後，當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在休息室笑談隊友米道頓（Khris Middleton）的移動速度，帶來不少趣味話題。

在這場比賽中，安戴托昆波17投13中，高效率斬獲34分15籃板6助攻，且全場0失誤；里拉德（Damian Lillard）攻下25分5籃板4助攻，米道頓則貢獻13分、8助攻和5籃板，穩定支援雙星。

賽後，有記者提到當米道頓在場時，球隊的進攻節奏看起來更加協調。但安戴托昆波卻笑著打斷：「他從來沒跳得很高過。」隨後幽默補充：「我們必須補漏，因為米道頓移動得像烏龜一樣慢。所以為了他，我們都得移動更快，進攻防守都一樣。他自己也知道。」

「字母哥」得理不饒人繼續搞笑地說道：「當他試圖加速時，他會稍微比烏龜快一點點。我們知道這是事實，所以我們得多做些努力來補足他的速度。」

被問到這種調侃是否僅限於鏡頭前的玩笑話，安戴托昆波不加思索地回答：「當然不是。我對著他本人也這麼說，而且他對我的吐槽更兇狠。」

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