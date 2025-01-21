NBA／楊恩連200場至少5助攻寫紀錄 遭尼克壓制留遺憾

在馬丁路德金恩紀念日的比賽中，紐約尼克成功復仇亞特蘭大老鷹，以119-110的比分在主場摘下勝利。楊恩（Trae Young）在比賽後段熄火，表現遭到布里吉斯（Mikal Bridges）的強力壓制，也讓他的紀錄之夜留下遺憾。

這場比賽是尼克自去年12月16日遭老鷹擊敗後的首次交手。當時楊恩在麥迪遜廣場花園中場地標上模仿擲骰子的慶祝動作，被視為對尼克全隊的挑釁。本場比賽，尼克展現堅韌，靠著布朗森（Jalen Brunson）和布里吉斯的出色表現，成功復仇。

尼克目前以28勝16敗的成績穩居東區前3之列，而老鷹則以22勝20負排名第6。

「這場比賽對我們非常重要。我們需要這場勝利。」布朗森全場18投12中，拿下34分，表現可說是力壓楊恩。

布里吉斯不僅貢獻26分，還在防守端壓制楊恩的發揮。布里吉斯表示：「我只是努力防守，楊恩是一位很狡猾的球員。我不想讓他輕鬆得分，但我知道我的隊友都在背後支持我。當時花園裡的聲音真的很震撼。」

尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）也稱讚了布里吉斯的防守。「要防守楊恩是非常困難的事情，他在無數擋拆中都很有威脅，有時候即使防得很好，他還是能進球。我認為布里吉斯非常有紀律，這是我們需要的。」錫伯杜更特別提到，布里吉斯在首節對楊恩施壓造成一次24秒進攻違例，這是比賽的關鍵轉折之一。

哈特（Josh Hart）則說道：「布里吉斯是我們的防守核心，他做得非常棒。他的努力帶動了全隊的防守強度。」

楊恩上半場獨拿18分，送出4次助攻，讓老鷹一度看到取勝的希望。但比賽後段，尼克加強了對他的防守，導致他在第四節8投僅1中，只得到4分還出現3次失誤，全場累積9次失誤。

楊恩達成連續200場比賽至少傳出5次助攻的罕見紀錄，成為NBA歷史上第3位有此表現的球員，僅次於史塔克頓（John Stockton）的336次和湯瑪斯（Isiah Thomas）的209次。