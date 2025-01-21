NBA／柯瑞嘆勇士奪冠像「很久以前的事」史密斯提重建建議

勇士隊今天以85：125慘遭塞爾蒂克隊痛宰，當家球星柯瑞（Stephen Curry）受訪時感嘆「奪冠像很久以前的事」，TNT節目主持人史密斯（Kenny Smith）也提出勇士陣容調整的建議。

勇士在2022年擊敗塞爾蒂克奪冠，儘管柯瑞退化不明顯，但勇士近2季戰績都在附加賽附近徘迴，本季勇士戰績21勝21敗，暫居西區第11。

勇士去年3月輸給塞爾蒂克52分，12月又輸51分，今天輸40分創隊史40年來最差紀錄。柯瑞受訪時感嘆，「他們是衛冕冠軍，所以帶著自信和驕傲來這裡，這正是我們目前缺少的，（奪冠）感覺像是很久以前的事。」

儘管柯瑞先前曾呼籲外界，別提關於勇士的交易建議，但TNT節目主持人史密斯仍提出看法，「事實上柯瑞很多時候是無球跑動，利用掩護找機會。因此現在可以說，要用年輕活力來重建，讓柯瑞更輕鬆拿到投籃機會，因為他接球後投籃次數更多，而不是靠突破得分。」

史密斯認為不該交易掉庫明加（Jonathan Kuminga），「這次的重建會不太一樣，他們要走年輕化路線，通過選秀和交易來達成，並且留下像庫明加這種球員。庫明加和他這個年齡的球員，才是勇士應該專注的方向。」