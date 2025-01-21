NBA／「字母哥」強勢表現奪單周最佳 火箭格林當仁不讓

密爾瓦基公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）被評選為上周東區最佳球員，這是他本季第2次獲此殊榮，也是職業生涯的第25次。上週，安戴托昆波以場均32分、12.5籃板和6.5助攻的全能表現，帶領公鹿取得4戰全勝的完美戰績。

安戴托昆波是在面對國王時繳出33分、11籃板、13助攻的大三元，之後對陣魔術再度拿下26分、11籃板，並在對上暴龍與76人的比賽分別砍下35分13籃板、34分15籃板，充分展現他在攻防兩端的統治力。

儘管開季狀況一度不理想，但安戴托昆波的持續爆發讓公鹿逐漸回到正軌，現在球隊以24勝17負的成績排在東區第4，落後第3名的紐約尼克3場勝差。「字母哥」在此過程中不僅提供穩定的得分輸出，也在組織與防守端扮演關鍵角色。

另一方面，西區單周最佳球員則是由火箭隊的主力後衛格林（Jalen Green）拿下，這是他本季首次獲得單周最佳，也是4年職業生涯中的第2次獲獎。

在過去的一周內，格林帶領火箭取得3勝1負的戰績，場均繳出32.5分3.5助攻3.5籃板，投籃命中率高達60.6%，三分命中率63.3%，罰球命中率96.2%，狀態可說是相當火燙。