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NBA／詹皇直言湖人要打「完美籃球」隨隊記者曝還會有交易

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯。 美聯社
詹姆斯。 美聯社

湖人隊日前發動交易得到「3D」前鋒芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），不過近6戰只拿下2勝，這讓詹姆斯（LeBron James）直呼，「我們必須打出完美籃球。」

湖人昨天以102：116輸球，總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後受訪時，點出球隊缺陷，「我們隊上沒有球員能穩定吸引包夾，也沒有能1對輕鬆1突破防守後，殺入禁區分球給外圍的球員。」

對此，詹皇也呼應瑞迪克的說法，「這就是我們球隊的組成方式，沒有空間再發生更多失誤。我們沒有選擇，必須打出近乎完美的籃球。」

湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）也指出，湖人有意在交易截止日前再進行小型交易，詹皇希望對陣容繼續調整。

湖人先前將羅素（D'Angelo Russell）、路易斯（Maxwell Lewis）和3個次輪選秀權送去籃網隊，得到芬尼史密斯和後衛米爾頓（Shake Milton）。目前戰績22勝18敗，暫居西區第6。

LeBron James 湖人

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