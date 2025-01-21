NBA／人氣王小鮑爾因戰績差遭質疑 厄文讚：用優雅態度面對

黃蜂隊球星小鮑爾（LaMelo Ball）本季身體相對健康，儘管球隊戰績仍不理想，但他憑藉華麗球風和優異個人數據，獲得廣大球迷肯定，目前是明星賽東區後場最高票球員，獨行俠隊球星厄文（Kyrie Irving）也稱讚他的進步。

獨行俠今天與黃蜂交手，最終以105：110輸球。厄文受訪談到小鮑爾時直言，「很高興他今年健康，能向世界展示他是誰。」

厄文認為小鮑爾因為出生於籃球世家，擁有先天優勢，「他來自有職業球員的家庭。大鮑爾（Lonzo Ball）幫他很多，他和二鮑爾（LiAngelo Ball）也一起打球。他們很緊密，我認為這讓他作為一名年輕球員時變得很有自信，能對抗年紀較大的球員。我為他感到高興和驕傲。」

小鮑爾上季只打22場，本季已出賽28場，平均得到29.3分7.6助攻5.4籃板，還有1.4抄截。黃蜂近期拉出3連勝，但戰績11勝28敗，仍是聯盟倒數第4。

厄文是2011年選秀狀元，他生涯前其效力騎士隊時，因球隊戰績不佳遭到外界質疑。如今小鮑爾也面臨類似狀況，厄文稱讚後輩的應對方式，「他們會說『你沒辦法贏』之類的話。做為年輕球員需要處理這些挑戰一段時間。他以優雅的態度處理這一切，就是向人們展示他是誰，我為他感到驕傲。」