NBA／新秀卡瑟爾出征灌籃大賽 馬刺隊史37年來首人

根據報導，馬刺新秀卡瑟爾（Stephon Castle）和公牛新秀布澤利斯（Matas Buzelis），已經收到聯盟邀約，將會參加今年的灌籃大賽。

身高6呎6吋的卡瑟爾是在2024年選秀會上以第4順位加入馬刺，在比賽中多次展現傲人的體能條件和彈跳速度，包括直接在7呎中鋒洛培茲面前「顏扣」，或是在快攻中的大風車灌籃秀。

《Basketball-Reference》還指出，可打雙能衛的卡瑟爾到目前為止累積25次灌籃，在聯盟控衛之中高居第一。卡瑟爾本季出賽40場，場均可得11.6分、2.5籃板、3.6助攻。

值得一提的是，卡瑟爾將是馬刺隊史自1988年的安德森（Cadillac Anderson）之後，睽違37年再度有球員出征灌籃大賽。

布澤利斯身高達6呎10吋，以灌籃大賽來說，這樣的高度往往比較吃虧，不過他也是2007年的湯瑪斯（Tyrus Thomas）之後，首位參加灌籃大賽的公牛球員。

今年明星周活動將從美國時間2月14日進行到2月16日，目前明星賽投票已經進入最後一天，後續將會公佈東西區的先發陣容。