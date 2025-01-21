NBA／葛佛寫獨行俠首見紀錄仍輸黃蜂 籲裁判「尊重」厄文

獨行俠隊今天在客場以105：110不敵黃蜂隊，獨行俠中鋒葛佛（Daniel Gafford）全場拿下31分15籃板，還賞出7次火鍋，成為隊史首位拿下此數據的球員。

本場比賽戰況拉鋸，獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）末節狂砍14分，但獨行俠比賽最後6分鐘只拿到5分，讀秒階段湯普森（Klay Thompson）追平三分球失手，讓黃蜂帶走勝利。

Klay Thompson throws up a three to tie the game against the Hornets and he missed it, Hornets are going to pull off the unthinkable today… pic.twitter.com/lHwvpwF8dr — SM Highlights (@SMHighlights1) January 20, 2025

獨行俠團隊三分球32投6中，命中率僅18.8%。厄文攻下全隊最高的33分，葛佛31分15籃板7阻攻。黃蜂以小鮑爾（LaMelo Ball）得到23分7籃板9助攻表現最佳。

葛佛賽後談到個人紀錄夜輸球，「這真的很讓人沮喪，我覺得我們在場上做很多很棒的事，這些都讓我們有機會贏下比賽。」

儘管厄文本場獲得9次罰球，葛佛仍向裁判喊話，「我希望他們能尊重他（厄文），在籃下多給他幾個哨音。他是一名出色的終結者，但最終會受傷，因為有太多人把他弄倒地上。」