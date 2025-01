NBA／葛佛寫獨行俠首見紀錄仍輸黃蜂 籲裁判「尊重」厄文

獨行俠隊今天在客場以105:110不敵黃蜂隊,獨行俠中鋒葛佛(Daniel Gafford)全場拿下31分15籃板,還賞出7次火鍋,成為隊史首位拿下此數據的球員。

本場比賽戰況拉鋸,獨行俠球星厄文(Kyrie Irving)末節狂砍14分,但獨行俠比賽最後6分鐘只拿到5分,讀秒階段湯普森(Klay Thompson)追平三分球失手,讓黃蜂帶走勝利。

Klay Thompson throws up a three to tie the game against the Hornets and he missed it, Hornets are going to pull off the unthinkable today… pic.twitter.com/lHwvpwF8dr