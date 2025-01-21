快訊

橫店漂泊12年 演員沈凱「1分鐘」爆紅夢一場

川普簽署大量行政命令 美國人民調有支持嗎？

沒年終可領！老闆娘規定「尾牙穿西裝」 新人愣：要特地買嗎

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／葛佛寫獨行俠首見紀錄仍輸黃蜂 籲裁判「尊重」厄文

聯合新聞網／ 綜合報導
厄文(左1)、葛佛(左2)。 法新社
厄文(左1)、葛佛(左2)。 法新社

獨行俠隊今天在客場以105：110不敵黃蜂隊，獨行俠中鋒葛佛（Daniel Gafford）全場拿下31分15籃板，還賞出7次火鍋，成為隊史首位拿下此數據的球員。

本場比賽戰況拉鋸，獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）末節狂砍14分，但獨行俠比賽最後6分鐘只拿到5分，讀秒階段湯普森（Klay Thompson）追平三分球失手，讓黃蜂帶走勝利。

獨行俠團隊三分球32投6中，命中率僅18.8%。厄文攻下全隊最高的33分，葛佛31分15籃板7阻攻。黃蜂以小鮑爾（LaMelo Ball）得到23分7籃板9助攻表現最佳。

葛佛賽後談到個人紀錄夜輸球，「這真的很讓人沮喪，我覺得我們在場上做很多很棒的事，這些都讓我們有機會贏下比賽。」

儘管厄文本場獲得9次罰球，葛佛仍向裁判喊話，「我希望他們能尊重他（厄文），在籃下多給他幾個哨音。他是一名出色的終結者，但最終會受傷，因為有太多人把他弄倒地上。」

Kyrie Irving 獨行俠 黃蜂

相關新聞

NBA／勇士慘輸40分 柯瑞：接下來6至8場決定賽季命運

勇士隊今天在主場迎戰塞爾蒂克隊，在明星前鋒格林（Draymond Green）缺陣的情況下，最終以40分差距吞下敗仗，寫...

NBA／葛佛寫獨行俠首見紀錄仍輸黃蜂 籲裁判「尊重」厄文

獨行俠隊今天在客場以105：110不敵黃蜂隊，獨行俠中鋒葛佛（Daniel Gafford）全場拿下31分15籃板，還賞出7次火鍋，成為隊史首位拿下此數據的球員。 本場比賽戰況拉鋸，獨行俠球星厄

NBA／人氣王小鮑爾因戰績差遭質疑 厄文讚：用優雅態度面對

黃蜂隊球星小鮑爾（LaMelo Ball）本季身體相對健康，儘管球隊戰績仍不理想，但他憑藉華麗球風和優異個人數據，獲得廣大球迷肯定，目前是明星賽東區後場最高票球員，獨行俠隊球星厄文（Kyrie Irv

NBA／新秀卡瑟爾出征灌籃大賽 馬刺隊史37年來首人

根據報導，馬刺新秀卡瑟爾（Stephon Castle）和公牛新秀布澤利斯（Matas Buzelis），已經收到聯盟邀約，將會參加今年的灌籃大賽。 身高6呎6吋的卡瑟爾是在2024年選秀會上以

NBA／波格丹諾維奇連續命中三分場次中斷 名列史上第5長

在老鷹今天客場敗給尼克的比賽中，替補上場的波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）三分球4投全落空，這讓他連續110場命中三分球的紀錄為之中斷。 波格丹諾維奇是在2023年3月17日對

NBA／迪文森佐左腳傷傳無限期缺陣 灰狼戰力拉警報

灰狼悍將迪文森佐（Donte DiVincenzo）因左腳大拇指3級扭傷，已經缺席3場比賽，最新消息顯示，他預計將無限期缺陣，之後會再進一步進行評估，這對於仍在處理球隊內部化學效應問題的灰狼來說，無疑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。