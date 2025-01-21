NBA／波格丹諾維奇連續命中三分場次中斷 名列史上第5長

在老鷹今天客場敗給尼克的比賽中，替補上場的波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）三分球4投全落空，這讓他連續110場命中三分球的紀錄為之中斷。

波格丹諾維奇是在2023年3月17日對勇士一戰開始延續這項紀錄，今年賽季雖然開幕戰打完就進入傷兵名單，回歸之後也多次因傷缺賽，但還能持續命中三分球。

波格丹諾維奇連續110場命中三分球的紀錄排在史上第5長，落後柯瑞（Stephen Curry）的268場和157場，以及考佛（Kyle Korver）的連續127場、里拉德（Damian Lillard）的連續150場。

布朗森（Jalen Brunson）與楊恩正面對決可說是搶得上風，18投12中攻下34分6助攻，而楊恩（Trae Young）22投8中得到27分6助攻3籃板3抄截，發生多達9次失誤。

這是布朗森在尼克生涯第68次至少拿到30分。布里吉斯（Mikal Bridges）貢獻26分，哈特（Josh Hart）14分9籃板5助攻，唐斯Bogdan Bogdanovic 18投僅5中獲得13分9籃板7助攻。

尼克戰績來到28勝16敗，老鷹則是終結3連勝。