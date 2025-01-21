快訊

終結出生公民權、特赦國會暴民 盤點川普上任首日簽署哪些行政命令？

桃機出境塞爆！年前搶出國反遭「預判再預判」 內行教避人潮小撇步

歷經921…彰化知名地標「大衛」雕像 不敵嘉義6.4強震身軀支離破碎

NBA／波格丹諾維奇連續命中三分場次中斷 名列史上第5長

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波格丹諾維奇紀錄中斷。 路透社
波格丹諾維奇紀錄中斷。 路透社

在老鷹今天客場敗給尼克的比賽中，替補上場的波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）三分球4投全落空，這讓他連續110場命中三分球的紀錄為之中斷。

波格丹諾維奇是在2023年3月17日對勇士一戰開始延續這項紀錄，今年賽季雖然開幕戰打完就進入傷兵名單，回歸之後也多次因傷缺賽，但還能持續命中三分球。

波格丹諾維奇連續110場命中三分球的紀錄排在史上第5長，落後柯瑞（Stephen Curry）的268場和157場，以及考佛（Kyle Korver）的連續127場、里拉德（Damian Lillard）的連續150場。

布朗森（Jalen Brunson）與楊恩正面對決可說是搶得上風，18投12中攻下34分6助攻，而楊恩（Trae Young）22投8中得到27分6助攻3籃板3抄截，發生多達9次失誤。

這是布朗森在尼克生涯第68次至少拿到30分。布里吉斯（Mikal Bridges）貢獻26分，哈特（Josh Hart）14分9籃板5助攻，唐斯Bogdan Bogdanovic 18投僅5中獲得13分9籃板7助攻。

尼克戰績來到28勝16敗，老鷹則是終結3連勝。

相關新聞

NBA／柯瑞有上仍輸綠衫軍40分 勇士40年主場最慘敗仗

少了防守大鎖格林（Draymond Green）和庫明加（Jonathan Kuminga）的勇士隊，今天雖有當家球星柯...

NBA／勇士慘輸40分 柯瑞：接下來6至8場決定賽季命運

勇士隊今天在主場迎戰塞爾蒂克隊，在明星前鋒格林（Draymond Green）缺陣的情況下，最終以40分差距吞下敗仗，寫...

NBA／理查茲轉隊後驚喜一戰限定 太陽慘輸騎士26分

近期展開客場5連戰的太陽隊，今天作客戰績龍頭騎士隊主場卻陷入苦戰，在第二節就被對手拉開差距，最終以92：118吞敗，而日...

NBA／波格丹諾維奇連續命中三分場次中斷 名列史上第5長

在老鷹今天客場敗給尼克的比賽中，替補上場的波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）三分球4投全落空，這讓他連續110場命中三分球的紀錄為之中斷。 波格丹諾維奇是在2023年3月17日對

NBA／迪文森佐左腳傷傳無限期缺陣 灰狼戰力拉警報

灰狼悍將迪文森佐（Donte DiVincenzo）因左腳大拇指3級扭傷，已經缺席3場比賽，最新消息顯示，他預計將無限期缺陣，之後會再進一步進行評估，這對於仍在處理球隊內部化學效應問題的灰狼來說，無疑

NBA／哈登總得分躍居史上第14 詹皇讚：熱愛比賽的偉大球星

在今天快艇大勝湖人的比賽中，哈登（James Harden）攻下21分12助攻4籃板，並且達成生涯重要里程碑。 加上這場比賽，哈登生涯總得分累積達到26721分，正式超越「大O」羅伯森（Osca

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。