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NBA／迪文森佐左腳傷傳無限期缺陣 灰狼戰力拉警報

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
迪文森佐因傷將無限期缺陣。 法新社
迪文森佐因傷將無限期缺陣。 法新社

灰狼悍將迪文森佐（Donte DiVincenzo）因左腳大拇指3級扭傷，已經缺席3場比賽，最新消息顯示，他預計將無限期缺陣，之後會再進一步進行評估，這對於仍在處理球隊內部化學效應問題的灰狼來說，無疑又是雪上加霜。

「現階段情況還不確定，」灰狼主帥芬奇（Chris Finch）表示，「我們仍在等待更多訊息出來。」媒體透露，迪文森佐已經穿上了保護靴。

因唐斯交易被送到明尼蘇達的迪文森佐，歷經開季的適應期後，逐漸找到自己的定位，過去6場比賽他都擔任先發，場均可以得到17.5分4.7助攻，三分命中率42%。本季至今，迪文森佐則是場均得到11分、3.7籃板、3.6助攻。

有媒體指出，迪文森佐的傷勢情況可能與雷霆的米契爾（Ajay Mitchell）類似，米契爾先前接受相關手術，預計缺席10至12周的比賽；倘若迪文森佐也接受手術治療，估計會面臨相似的復原時間表。

灰狼在今天對灰熊一戰原本有機會客場奪勝，但第四節遭對手逆襲，最後愛德華（Anthony Edwards）三分出手未中，錯師翻盤機會。灰狼最近6場比賽苦吞4敗，目前排名西區第9。

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