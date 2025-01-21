快訊

終結出生公民權、特赦國會暴民 盤點川普上任首日簽署哪些行政命令？

桃機出境塞爆！年前搶出國反遭「預判再預判」 內行教避人潮小撇步

歷經921…彰化知名地標「大衛」雕像 不敵嘉義6.4強震身軀支離破碎

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士慘輸40分 柯瑞：接下來6至8場決定賽季命運

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士在柯瑞有上場的情況下慘輸綠衫軍40分，寫下主場40年來最慘一役。 路透
勇士在柯瑞有上場的情況下慘輸綠衫軍40分，寫下主場40年來最慘一役。 路透

勇士隊今天在主場迎戰塞爾蒂克隊，在明星前鋒格林（Draymond Green）缺陣的情況下，最終以40分差距吞下敗仗，寫下隊史主場近40年來最慘一役；對於球隊本賽季一路載浮載沉，今天拿下全隊最高18分的勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）直言，接下來6至8場比賽可能就會決定勇士本季最終命運。

勇士上半場僅拿下39分，整場比賽只有柯瑞與替補上陣的穆迪（Moses Moody）得分雙位數，反觀來訪的塞爾蒂克6人得分上雙，且團隊命中率和三分球命中率都是高水準的5成3與4成1，整場比賽打得勇士球迷鴉雀無聲，勇士以85：125慘敗。

球隊在主場打出荒腔走板的賽事，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）直言，對於團隊士氣是相當大的打擊，「必須快點忘掉這場比賽，準備好面對國王隊的賽事。我們一整年都很有競爭力，球員也很努力，但還是遇過幾場被打得潰不成軍的賽事，這種狀況對於士氣是很大打擊，希望球員盡快忘掉此役。」

柯瑞也說，球隊常常在遇到進攻當機的狀況時就會失去精神與動力，「我們需要的是『下一個人站出來』的心態，每個球員都有所表現，拿出『這裡屬於我』的態度，然後相信著自己，這其實就是心態上的問題。」

勇士在戰績再度回到21勝21敗的5成勝率，目前在西區排名11，柯瑞直言接下來一連串主場賽事可能決定命運，「在等待一些球員回歸之前，我們必須保持穩定的表現，這可能決定我們這個賽季的勝敗。」

延伸閱讀

NBA／柯瑞有上仍輸綠衫軍40分 勇士40年主場最慘敗仗

NBA／柯瑞暖心回應年長球迷 曾合影後「手感就沒失過」

NBA／格林、柯瑞傷退 維金斯31分救駕勇士險勝巫師

NBA／柯瑞明星賽票選第2 韓女團aespa穿勇士球衣催票網嗨翻

相關新聞

NBA／柯瑞有上仍輸綠衫軍40分 勇士40年主場最慘敗仗

少了防守大鎖格林（Draymond Green）和庫明加（Jonathan Kuminga）的勇士隊，今天雖有當家球星柯...

NBA／勇士慘輸40分 柯瑞：接下來6至8場決定賽季命運

勇士隊今天在主場迎戰塞爾蒂克隊，在明星前鋒格林（Draymond Green）缺陣的情況下，最終以40分差距吞下敗仗，寫...

NBA／理查茲轉隊後驚喜一戰限定 太陽慘輸騎士26分

近期展開客場5連戰的太陽隊，今天作客戰績龍頭騎士隊主場卻陷入苦戰，在第二節就被對手拉開差距，最終以92：118吞敗，而日...

NBA／波格丹諾維奇連續命中三分場次中斷 名列史上第5長

在老鷹今天客場敗給尼克的比賽中，替補上場的波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）三分球4投全落空，這讓他連續110場命中三分球的紀錄為之中斷。 波格丹諾維奇是在2023年3月17日對

NBA／迪文森佐左腳傷傳無限期缺陣 灰狼戰力拉警報

灰狼悍將迪文森佐（Donte DiVincenzo）因左腳大拇指3級扭傷，已經缺席3場比賽，最新消息顯示，他預計將無限期缺陣，之後會再進一步進行評估，這對於仍在處理球隊內部化學效應問題的灰狼來說，無疑

NBA／哈登總得分躍居史上第14 詹皇讚：熱愛比賽的偉大球星

在今天快艇大勝湖人的比賽中，哈登（James Harden）攻下21分12助攻4籃板，並且達成生涯重要里程碑。 加上這場比賽，哈登生涯總得分累積達到26721分，正式超越「大O」羅伯森（Osca

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。