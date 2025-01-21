NBA／理查茲轉隊後驚喜一戰限定 太陽慘輸騎士26分

近期展開客場5連戰的太陽隊，今天作客戰績龍頭騎士隊主場卻陷入苦戰，在第二節就被對手拉開差距，最終以92：118吞敗，而日前透過交易轉戰太陽的理查茲（Nick Richards）也未能延續加盟首戰的好表現，僅有4分、4籃板進帳，讓總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）直言，理查茲還有很多需要適應的地方。

太陽在日前透過交易換取理查茲（Nick Richards）希望填補禁區戰力缺口，而他在加盟首戰就拿下21分、11籃板的好表現，成為太陽隊史首位在加盟首秀就至少拿下20分、10籃板的替補球員。

太陽新援軍理查茲好表現只有一場限定，包含這記灌籃在內今天只得4分。 路透

今天太陽教練團索性將理查茲拉上先發，希望他能夠延續火燙表現，不過今天面對聯盟戰績龍頭騎士，理查茲的表現也受到大幅壓縮，整場比賽僅有4次出手機會投進2球拿下4分，另外有4籃板、2阻攻，但上場22分鐘就吞下5次犯規也是太陽團隊「正負值」最低的球員。

太陽在禁區戰力無法與騎士抗衡的情況下，第二節開始也逐漸被拉大差距，最終在團隊籃板落後對手16顆，其中包括被騎士抓下15顆進攻籃板下，終場就以26分差距吞下敗仗，理查茲帶來的驚喜也只延續一場就結束。

談到理查茲今天的狀態低迷，太陽總教練布丹霍澤說：「現在有很多東西需要他去適應，我們整個團隊的攻勢也相當不流暢，這點你必須給予騎士的防守肯定，我們必須要變得更好，理查茲也會持續成長，我們會給他更多機會。」

騎士今天以米契爾（Donovan Mitchell）攻下33分表現最佳，中鋒艾倫（Jarrett Allen）則有12分、11籃板，還在防守端成功限制住理查茲，至於太陽則以杜蘭特（Kvin Durant）攻下23分最佳，他說：「面對區域聯防你不能只是單純傳球，必須要突破他們的防線，但我們今天都在外圍傳導，完全沒有打出威脅性，這會讓你很難攻破他們防線。」