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NBA／哈登總得分躍居史上第14 詹皇讚：熱愛比賽的偉大球星
在今天快艇大勝湖人的比賽中，哈登（James Harden）攻下21分12助攻4籃板，並且達成生涯重要里程碑。
加上這場比賽，哈登生涯總得分累積達到26721分，正式超越「大O」羅伯森（Oscar Robertson），排名躍居史上第14。
哈登下一個目標將是超越「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的26946分，同時成為史上第13位累積27000分的球員。
詹姆斯（LeBron James）賽後也稱讚了哈登的表現。「他是一名熱愛比賽的偉大球員。他有著自己的打球節奏，無論他待在哪一支球隊，他總能贏得比賽。」
「當他年輕時在雷霆，我們就曾交手過，後來他在休士頓取得的成就也是有目共睹；同樣在費城，他也有很棒的表現。如今他來到快艇，依然很出色，他是無私的球員，上場就是全力以赴。他是用正確的方式在比賽。」
不只是哈登的得分里程碑，雷納德（Kawhi Leonard）在這場比賽也突破生涯14000分。
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