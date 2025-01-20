NBA／哈登總得分躍居史上第14 詹皇讚：熱愛比賽的偉大球星

在今天快艇大勝湖人的比賽中，哈登（James Harden）攻下21分12助攻4籃板，並且達成生涯重要里程碑。

加上這場比賽，哈登生涯總得分累積達到26721分，正式超越「大O」羅伯森（Oscar Robertson），排名躍居史上第14。

哈登下一個目標將是超越「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的26946分，同時成為史上第13位累積27000分的球員。

Congrats to @JHarden13 of the @LAClippers for moving into 14th on the all-time scoring list! pic.twitter.com/imtzEUzuK8 — NBA (@NBA) 2025年1月20日

詹姆斯（LeBron James）賽後也稱讚了哈登的表現。「他是一名熱愛比賽的偉大球員。他有著自己的打球節奏，無論他待在哪一支球隊，他總能贏得比賽。」

「當他年輕時在雷霆，我們就曾交手過，後來他在休士頓取得的成就也是有目共睹；同樣在費城，他也有很棒的表現。如今他來到快艇，依然很出色，他是無私的球員，上場就是全力以赴。他是用正確的方式在比賽。」

不只是哈登的得分里程碑，雷納德（Kawhi Leonard）在這場比賽也突破生涯14000分。