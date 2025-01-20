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NBA／坦言喬丹是好隊友並非好朋友 皮本：他是難相處的人

聯合新聞網／ 綜合外電報導
喬丹與皮本(右)。 路透社
喬丹與皮本(右)。 路透社

喬丹（Michael Jordan）與皮本（Scottie Pippen）聯手建立8年6冠的公牛王朝，成為經典傳奇。儘管在場上合作無間，皮本近日也坦言，他與喬丹的私交並不深厚。

在接受《PBD Podcast》訪問時，皮本直言：「喬丹是一個非常難相處的人。我和他一起打了很多年球，所以我知道，不要試圖去延續彼此的關係。」

皮本認為，兩人之間的關係僅限於場上合作，他表示：「為什麼要試圖創造一些從來不存在的東西？我們是很棒的隊友，但我們從來就不是好朋友。」

皮本透露，他與喬丹在場下幾乎沒有私人互動。「我們從未一起打過高爾夫球，也沒有私下共進晚餐。」這段話似乎也進一步證實了兩人在場外顯然沒有太多聯繫。

喬丹與皮本攜手建立公牛王朝。 美聯社
喬丹與皮本攜手建立公牛王朝。 美聯社

儘管喬丹與皮本的合作成就了公牛王朝，但兩人關係的裂痕早有端倪。皮本過去曾在採訪中提及自己對喬丹在紀錄片《最後之舞（The Last Dance）》中一些描述的不滿，認為影片過於強調喬丹的貢獻，忽視了隊友的重要性。

不過被問到喬丹在當今這個時代會有何表現，皮本坦言：「現在一場比賽動輒130、140分，我認為喬丹如果在這個時代，他會因為更自由開放的比賽風格如魚得水，不需要每天面臨超強度的身體對抗。」

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