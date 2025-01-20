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NBA／柯瑞暖心回應年長球迷 曾合影後「手感就沒失過」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞暖心回應球迷。 路透社
柯瑞暖心回應球迷。 路透社

籃球不僅僅是場上比賽，更是球迷與球隊間的深厚情感。金州勇士隊的柯瑞（Stephen Curry）近日用行動回饋了一位超級粉絲，為所有球迷書寫了一段溫馨的故事。

這位粉絲是奶奶Kitty，她憑藉對勇士隊的驚人熱愛引起了大家的注意。她的孫女在網路上發布了一段影片，展示了奶奶手工製作的剪貼簿，裡面詳細記錄了勇士比賽的數據、比分和手寫筆記。這份真摯的投入不僅感動了球迷，也讓勇士隊注意到了這位年長的忠實支持者。

在Instagram上，柯瑞發布了一段影片，向奶奶Kitty表達感謝，並親自邀請她於3月6日現場觀看勇士對籃網的比賽。他說：「我要感謝你作為勇士球迷的一員，為我們提供了這麼多支持。我聽說你有一本漂亮的剪貼簿，記錄了我們的數據、比賽勝負等內容。因為你的支持，我們想邀請你參加3月6日在布魯克林的比賽。記得帶上你的剪貼簿，我們會讓這一天成為你的美好回憶。」

左柯瑞 新通社
左柯瑞 新通社

這並不是柯瑞第一次與年長粉絲互動。1月3日，柯瑞在勇士對76人的比賽中砍下30分，三分球8投全中，帶領球隊取得勝利。賽後他透露，自己在比賽前與另一位101歲的超級粉絲泰特（Elizabeth Tate）握手並合影後，「手感就沒失過」。

NBA Stephen Curry 勇士

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