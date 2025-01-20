NBA／雷霆狂電籃網主場笑納11連勝 主帥鎖定執教明星賽資格
奧克拉荷馬雷霆今天出戰布魯克林籃網，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）復出攻下27分10助攻3籃板4抄截，率隊以127比101勝出，主場奪11連勝，鞏固西區龍頭地位，而主帥戴格諾（Mark Daigneault）將成為隊史近11年以來首位執教全明星賽的教練。
暫居西區第1的雷霆今天在擊敗籃網後，戰績35勝7敗，領先排名第2的休士頓火箭6.5場勝差，意味著在美國時間2月2日時仍保有西區龍頭的地位，雷霆總教練戴格諾將執教今年全明星賽4隊中其中一隊。
戴格諾成為雷霆隊史自2013-14賽季布魯克斯（Scott Brooks）以來，首位執教全明星賽的主帥，而球隊助理教練也鎖定1席執教資格。
戴格諾表示，「感到很榮幸，非常感謝所有在幕後工作的人，很高興能與他們分享這項榮譽。」
雷霆上一場在當家球星亞歷山大手腕痠痛休兵情況下，客場不敵達拉斯獨行俠，中斷4連勝，雷霆今天在主場迎戰籃網，本季場均可貢獻31.6分的亞歷山大歸隊助陣。
雷霆首節團隊就轟下9顆三分球，其中喬伊（Isaiah Joe）貢獻4顆，率隊以39比19領先，半場打完依舊維持20分領先優勢。
強森（Cameron Johnson）下半場帶領籃網持續追分，在第3節還剩6分51秒時，將差距縮小至13分差，雷霆的亞歷山大單節獨攬12分，再將分數拉開至98比77。
雷霆末節再打出一波13比6攻勢，將領先優勢擴大至28分後，也讓勝負大致底定，並將主場連勝場次推進至11場。
雷霆的亞歷山大斬獲27分、10助攻，而喬伊僅出賽22分鐘就拿下24分，全部來自三分球，根據美國數據網站統計，喬成為隊史首位出場低於25分鐘、轟進8顆三分球的球員。
籃網則以強森和馬丁（Tyrese Martin）各得15分最多。
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