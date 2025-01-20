快訊

同志歌曲為何變成川普愛歌？就職前的YMCA熱舞

日本女主播報「男星性侵新聞」昏倒原因網瘋傳 本人哽咽發聲

想換新鈔？郵局ATM驚見巨大蛇狂竄 網嚇翻：真的蛇年行大運

NBA／雷霆狂電籃網主場笑納11連勝 主帥鎖定執教明星賽資格

中央社／ 台北20日電
戴格諾成為雷霆自2013-14年以來首位執掌明星賽的總教練。 法新社
戴格諾成為雷霆自2013-14年以來首位執掌明星賽的總教練。 法新社

奧克拉荷馬雷霆今天出戰布魯克林籃網，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）復出攻下27分10助攻3籃板4抄截，率隊以127比101勝出，主場奪11連勝，鞏固西區龍頭地位，而主帥戴格諾（Mark Daigneault）將成為隊史近11年以來首位執教全明星賽的教練。

暫居西區第1的雷霆今天在擊敗籃網後，戰績35勝7敗，領先排名第2的休士頓火箭6.5場勝差，意味著在美國時間2月2日時仍保有西區龍頭的地位，雷霆總教練戴格諾將執教今年全明星賽4隊中其中一隊。

戴格諾成為雷霆隊史自2013-14賽季布魯克斯（Scott Brooks）以來，首位執教全明星賽的主帥，而球隊助理教練也鎖定1席執教資格。

戴格諾表示，「感到很榮幸，非常感謝所有在幕後工作的人，很高興能與他們分享這項榮譽。」

雷霆上一場在當家球星亞歷山大手腕痠痛休兵情況下，客場不敵達拉斯獨行俠，中斷4連勝，雷霆今天在主場迎戰籃網，本季場均可貢獻31.6分的亞歷山大歸隊助陣。

雷霆首節團隊就轟下9顆三分球，其中喬伊（Isaiah Joe）貢獻4顆，率隊以39比19領先，半場打完依舊維持20分領先優勢。

強森（Cameron Johnson）下半場帶領籃網持續追分，在第3節還剩6分51秒時，將差距縮小至13分差，雷霆的亞歷山大單節獨攬12分，再將分數拉開至98比77。

雷霆末節再打出一波13比6攻勢，將領先優勢擴大至28分後，也讓勝負大致底定，並將主場連勝場次推進至11場。

雷霆的亞歷山大斬獲27分、10助攻，而喬伊僅出賽22分鐘就拿下24分，全部來自三分球，根據美國數據網站統計，喬成為隊史首位出場低於25分鐘、轟進8顆三分球的球員。

籃網則以強森和馬丁（Tyrese Martin）各得15分最多。

延伸閱讀

NBA／亞歷山大缺陣中斷4連勝 獨行俠雙殺雷霆本季唯一

NBA／一度領先騎士42分 亞歷山大飆40分率雷霆扳回顏面

NBA／76人三巨頭全缺陣 亞歷山大率雷霆奪3連勝

NBA／遭外界質疑愛「買犯」雷霆亞歷山大：我突破次數第1

相關新聞

NBA／詹姆斯連續放槍好糗 快艇洛城內戰痛宰湖人

快艇隊和湖人隊今天上演本季第一度「洛城內戰」，主場的快艇上半場打完取得15分領先，第三節優勢更擴大到超過20分，湖人雖努...

NBA／波爾深情告白「愛勇士大部分隊友」 格林回應：真的很抱歉

波爾（Jordan Poole）重返大通中心狂砍本季第3高的38分，搭配巫師團隊轟進破隊史紀錄的22記三分球，差點讓勇士翻船。 比賽結束後，波爾和昔日隊友維金斯（Andrew Wiggi

NBA／27歲前總得分超越喬丹 泰托姆生日前挑戰張伯倫

泰托姆（Jayson Tatum）今天面對老鷹拿下23分8籃板7助攻3抄截，生涯總得分累積達到12931分，這讓他在27歲前的總得分接連超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）和麥卡杜（B

NBA／雷霆狂電籃網主場笑納11連勝 主帥鎖定執教明星賽資格

NBA奧克拉荷馬雷霆今天出戰布魯克林籃網，亞歷山大攻下27分，率隊以127比101勝出，主場奪11連勝，鞏固西區龍頭地位...

NBA／公鹿4連勝襯托22000分里程碑 里拉德：沒把紀錄特別放心上

公鹿隊在主場以123比109擊敗了人手短缺的76人隊，以24勝17敗的成績穩居東區第4。本場比賽中，76人僅有9名球員出賽，其中包括3名雙向球員，且在前一天才剛打完與溜馬隊的比賽，體能和陣容均處於劣勢

NBA／交易資源滿手卻不見得搶強森 雷霆更盼雙塔傷癒回歸

戰績仍居西區龍頭的雷霆隊，被認為有充足的選秀權資源可以在季中交易截止日前補強，而其中最受關注的名字就是籃網射手強森（Cam Johnson）。 不過雷霆目前並未將重心放在外部引援上，反而是更期待

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。