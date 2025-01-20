NBA／公鹿4連勝襯托22000分里程碑 里拉德：沒把紀錄特別放心上

公鹿隊在主場以123比109擊敗了人手短缺的76人隊，以24勝17敗的成績穩居東區第4。本場比賽中，76人僅有9名球員出賽，其中包括3名雙向球員，且在前一天才剛打完與溜馬隊的比賽，體能和陣容均處於劣勢。然而76人仍憑藉快速靈活的打法帶給公鹿隊不少麻煩。

比賽剛開始公鹿隊利用內線優勢取得領先，但第二節初的得分荒讓76人一度反超比分，讓公鹿上半場結束時取得59比50領先。下半場76人憑藉頑強的防守將比分緊咬，甚至在第四節一度將差距縮小至7分。不過里拉德（Damian Lillard）單節大爆發個人獨拿16分，幫助公鹿穩住了局面，順利完成4連勝。

Giannis DOMINATED the paint in the Bucks victory!



😤 34 PTS

😤 15 REB

😤 6 AST



He's had 30+ PTS and 10+ REB in 4 of his last 6 games. pic.twitter.com/ctWoUDjU8g — NBA (@NBA) 2025年1月20日

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）延續穩定表現，攻下34分15籃板6助攻，是公鹿取勝的最大功臣。里拉德前三節手感不佳，但在第四節砍下16分，最終全場得到25分，並成功突破生涯22000分里程碑，成為NBA歷史上第38位達成此成就的球員。此外米道頓（Khris Middleton）也在25分鐘的上場時間內貢獻13分和8助攻，為球隊提供了穩定的支持。

「比賽開始前我甚至沒想到這件事，」里拉德談到得分里程碑時表示，「就像我常說的，我對這種事情其實不太在意，然後當它發生了，回過頭來看時，我會想，哇，這是一個了不起的成就。但這就是我的心態。我一直為自己的成就感到驕傲，即使別人提醒我，如果不是當下發生的，我也不會特別把它放在心上。」

22,000 points and counting.



It's been Dame Time for a long time. pic.twitter.com/c1bL5Tj0HL — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2025年1月20日

費城76人隊方面，馬克西（Tyrese Maxey）砍下全場最高的37分。缺乏內線高度的76人無法在籃板和防守端對抗公鹿，最終只能遺憾吞下6連敗。

賽後公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）坦言，對手陣容並不完整，但依然展現出頑強的拚勁。他同時強調，球隊在防守上的專注度需要進一步提升，以應對接下來的密集賽程。

History for Damian Lillard 🏆



5th player with at least 22,000 points and 2,500 3PM



Joining:

🏆 James Harden

🏆 Ray Allen

🏆 Reggie Miller

🏆 Stephen Curry

pic.twitter.com/Ti8C1hzYmv — NBA Fantasy (@NBAFantasy) 2025年1月20日

公鹿隊接下來將迎來13場的艱難賽程，其中9場為客場。他們希望能在這段關鍵時期保持穩定，為衝擊更高排名奠定基礎。安戴托昆波在採訪中表示，球隊目前表現出色，但還有很多需要改進的地方，這樣才有辦法在賽季結束時達到球隊應有的高度。