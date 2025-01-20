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NBA／交易資源滿手卻不見得搶強森 雷霆更盼雙塔傷癒回歸

聯合新聞網／ 綜合外電報導
雷霆兩大長人霍姆葛倫(中)和哈爾特斯坦(右)目前都在養傷。 美聯社
雷霆兩大長人霍姆葛倫(中)和哈爾特斯坦(右)目前都在養傷。 美聯社

戰績仍居西區龍頭的雷霆隊，被認為有充足的選秀權資源可以在季中交易截止日前補強，而其中最受關注的名字就是籃網射手強森（Cam Johnson）。

不過雷霆目前並未將重心放在外部引援上，反而是更期待傷兵們的回歸。例如兩大長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）以及近期又進入傷兵名單的哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）。考慮到雷霆本季的強勢表現，他們不願破壞整體發揮出色且擁有良好團隊化學反應的陣容組合。

強森是目前交易市場熱門人選。 美聯社
強森是目前交易市場熱門人選。 美聯社

雷霆本周已經宣布，霍姆葛倫的恢復情況良好，他的骨盆骨折傷勢將在3至5週內再次評估。至於哈爾特斯坦因由於左小腿拉傷，至少還要缺席一周。

隨著兩名內線球員即將回歸，雷霆的重點將放在如何讓他們重新融入球隊陣容上，畢竟開季以來他們還沒有真正以完全體姿態出征。總教練戴格諾（Mark Daigneault）可能會嘗試讓兩名內線球員同時上場，或者採用一人先發、一人替補的搭配模式。

NBA 雷霆

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