NBA／傳公鹿有意引進比爾？薪資如何操作成關鍵

根據知名記者史坦（Marc Stein）的報導，公鹿隊目前並未被排除在追求巴特勒（Jimmy Butler）的選項之外。然而這並不意味著公鹿隊一定會對巴特勒提出報價。

相反他們更有可能對從太陽隊交易得到比爾（Bradley Beal）表現出興趣。這也許是最終將巴特勒送往他心儀的目的地太陽隊的交易的一部分，也可能會是完全獨立的交易。

公鹿隊先前曾在比爾仍效力於華盛頓巫師隊時對他表現出興趣。目前尚不清楚這位前明星後衛是否會同意被交易到公鹿隊。

為了交易比爾，公鹿隊需要降低薪資至第二層豪華稅門檻以下，才能在交易中整合薪資來獲得比爾。這很可能需要找到一支球隊來承接康諾頓（Pat Connaughton）價值940萬美元的合同，且不會讓公鹿隊接收任何薪資回報。