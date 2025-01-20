NBA／森根表現強勢球迷爆增 火箭主帥：他就像土耳其喬丹
休斯頓火箭隊在對陣波特蘭拓荒者隊的比賽中取得了一場壓倒性的勝利，土耳其天才球員森根（Alperen Sengun）再次拿下雙十的出色表現。
當被問及不斷增加的媒體和球迷關注是否會困擾森根時，火箭隊總教練尤多卡（Ime Udoka）給出了非常明確且直接的回答：「大多數情況下，我認為他處理得很好。根據那些在夏天跟他一起訓練的教練所說，他在土耳其就像是喬丹（Michael Jordan）。當他回到家鄉時面對的聚光燈更多，所以他現在已經習慣了。」
本賽季森根場均貢獻19.4分、10.5個籃板和5.1次助攻，有望生涯首度入選明星賽，目前火箭隊也以28勝13敗的戰績攀升至西區第2。
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