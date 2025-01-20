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NBA／灰狼團隊化學效應問題仍未解？愛德華：我還能說什麼

聯合新聞網／ 綜合外電報導
灰狼一哥愛德華。 路透社
灰狼一哥愛德華。 路透社

明尼蘇達灰狼隊整個賽季都在努力解決團隊化學反應的問題。自從他們將自家明星唐斯（Karl-Anthony Towns）交易至紐約尼克隊，換來迪文森佐（Donte Divincenzo）和藍道（Julius Randle）後，這個問題便一直困擾著球隊。儘管迪文森佐已經重新找到自己的定位並回到先發陣容，但藍道與戈貝爾（Rudy Gobert）之間的搭配效果仍然不夠穩定。

球員們並不避諱地提到，目前的化學反應仍未完全形成，尤其是愛德華（Anthony Edwards），在被問及相關問題時，他直言不諱地說：「有時候真的很難，因為每個人都有不同的目標。我還能說什麼呢？」愛德華坦率地說。

「我正在努力提升自己，試著搞清楚該怎麼做才能讓每個人朝著同一個目標努力，因為現在每個人都有不同的目標。」愛德華最後總結道。

灰狼目前以22勝20敗暫居西區第八，雖然戰績尚在季後賽邊緣，但藍道與戈貝爾在場上的搭配問題依然明顯，不僅壓縮了藍道的進攻效率，也讓戈貝爾在防守端的影響力無法充分發揮。相比之下，迪文森佐已經逐漸融入球隊，為灰狼提供了穩定的外線火力和防守。然而如果球隊無法妥善解決藍道與戈貝爾的角色分工問題，灰狼在季後賽中的競爭力恐怕難以更進一步，甚至可能危及目前的季後賽席位。

Anthony Edwards Julius Randle Karl-Anthony Towns NBA Rudy Gobert

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