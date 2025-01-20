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NBA／菜鳥飆分秀力壓溫班亞瑪 熱火賞馬刺3連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
熱火隊菜鳥韋爾攻下平生涯紀錄的25分。 法新社
熱火隊菜鳥韋爾攻下平生涯紀錄的25分。 法新社

擺脫開賽慢熱手感，熱火隊今天碰馬刺隊以超過5成4的外線命中率轟進18記三分彈，板凳出發的菜鳥韋爾（Kel'el Ware）還攻下平生涯紀錄的25分，助隊第三節擺脫馬刺糾纏，以128：107止住3連敗，同時賞給馬刺3連敗。

熱火開賽前8次外線出手都落空，但接續找到準星，11次三分球嘗試就命中10球，羅賓森（Duncan Robinson）和洛齊爾（Terry Rozier）第二節末外線連發就助隊打出11：0攻勢，從首節20：30落後到半場打完以46：41超前。

熱火第三節再打出25：8猛攻拉開比分，單節轟下46分更將差距擴大到92：68，提前鎖定勝利。

總計熱火全場三分球33投18中，命中率達5成45，羅賓森一人7投5中攻下21分，洛齊爾也有5投4中表現轟下20分，搭配新秀韋爾25分和另外3人得分兩位數，點點開花助隊止敗；陷入交易傳聞的巴特勒（Jimmy Butler）遭球隊禁賽回歸第2場貢獻8分、7助攻。

第二節僅拿11分的馬刺以瓦賽爾（Devin Vassell）23分最高，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）21分、10籃板。

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