NBA／波爾深情告白「愛勇士大部分隊友」 格林回應：真的很抱歉

波爾(Jordan Poole)重返大通中心狂砍本季第3高的38分,搭配巫師團隊轟進破隊史紀錄的22記三分球,差點讓勇士翻船。

比賽結束後,波爾和昔日隊友維金斯(Andrew Wiggins)、小裴頓(Gary Payton II)、魯尼(Kevon Looney)、庫明加(Jonathan Kuminga)等寒暄,也和主帥柯爾(Steve Kerr)擁抱致意。對於和這群前隊友的關係,波爾表示他和大部分隊友依然有著深厚的感情。

「我愛他們,」談到前隊友們,波爾表示,「我喜歡他們之中大多數的人。那是一個非常棒的團隊,工作人員也很棒。特別是球迷,我看到了很多身穿波爾的3號球衣,真的很酷,我得到許多愛,我曾在這裡度過一段美好的時光。」

波爾的這席話自然也讓人聯想到他在2022年季前訓練營遭受格林(Draymond Green)重拳的過往,顯然他喜歡的成員不會有這位行事作風屢受爭議的老臣。

當媒體在社群轉貼這番訪談時,格林也在下面短短回應:「我真的很抱歉。」似乎也是在為過去動手的不良事蹟再次反思。

I really am sorry