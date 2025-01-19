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NBA／波爾深情告白「愛勇士大部分隊友」 格林回應：真的很抱歉

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波爾面對前東家勇士狂砍38分。 美聯社
波爾面對前東家勇士狂砍38分。 美聯社

波爾（Jordan Poole）重返大通中心狂砍本季第3高的38分，搭配巫師團隊轟進破隊史紀錄的22記三分球，差點讓勇士翻船。

比賽結束後，波爾和昔日隊友維金斯（Andrew Wiggins）、小裴頓（Gary Payton II）、魯尼（Kevon Looney）、庫明加（Jonathan Kuminga）等寒暄，也和主帥柯爾（Steve Kerr）擁抱致意。對於和這群前隊友的關係，波爾表示他和大部分隊友依然有著深厚的感情。

「我愛他們，」談到前隊友們，波爾表示，「我喜歡他們之中大多數的人。那是一個非常棒的團隊，工作人員也很棒。特別是球迷，我看到了很多身穿波爾的3號球衣，真的很酷，我得到許多愛，我曾在這裡度過一段美好的時光。」

波爾的這席話自然也讓人聯想到他在2022年季前訓練營遭受格林（Draymond Green）重拳的過往，顯然他喜歡的成員不會有這位行事作風屢受爭議的老臣。

當媒體在社群轉貼這番訪談時，格林也在下面短短回應：「我真的很抱歉。」似乎也是在為過去動手的不良事蹟再次反思。

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