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NBA／27歲前總得分超越喬丹 泰托姆生日前挑戰張伯倫

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
泰托姆。 路透社
泰托姆。 路透社

泰托姆（Jayson Tatum）今天面對老鷹拿下23分8籃板7助攻3抄截，生涯總得分累積達到12931分，這讓他在27歲前的總得分接連超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）和麥卡杜（Bob McAdoo），名列史上第7。

前7名分別是詹姆斯（LeBron James）的17460分、杜蘭特（Kevin Durant）的15537分、安東尼（Carmelo Anthony）的14681分、布萊恩（Kobe Bryant）的14034分、麥格瑞迪（Tracy McGrady）的13570分、張伯倫（Wilt Chamberlain）的13355分。

泰托姆要到3月3日才會滿27歲，距離張伯倫還有424分，以場次來推算，很有機會超越，將排名往上提升

塞爾蒂克最終在延長賽不敵老鷹，錯失第四節最後一擊的泰托姆，在延長賽也沒辦法在關鍵時刻拿下分數，綠衫軍本季兩度在自家輸給老鷹。

賽後談到失利，泰托姆表示：「比賽都面臨著不同的挑戰，這顯示要在NBA獲勝是不容易的。你每天晚上都得全力以赴。」

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