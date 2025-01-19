NBA／腳踝扭到賽後冰敷 柯瑞強調「感覺很好」不妨礙打衛冕軍

勇士隊今天雖以122：114擊敗巫師隊，收下近期難得的連勝，當家前鋒格林（Draymond Green）和當家柯瑞（Stephen Curry）卻都因傷沒能完整參與比賽，不過第四節末扭到腳踝的柯瑞「報喜」，他表示腳踝狀況不大，「感覺很好，星期一見。」

格林先前因病和背傷缺陣3場後今天回歸，但出戰巫師隊只打了3分鐘就回到休息室，之後球團就宣布格林今天不會再上陣；柯瑞則是第四節最後1分鐘防守前隊友波爾（Jordan Poole）時腳踝「翻船」，當下痛得趴在球場，比賽還沒結束就先回到休息室。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後更新兩位球星狀況，他說：「格林明天會去照MRI，柯瑞告訴我他不認為傷勢很嚴重，但他們現在都是每日觀察名單。」

賽後左腳踝、右手大拇指都進行冰敷的柯瑞提到，腳踝沒有大礙，預告美國時間周一（台灣時間周二）出戰衛冕軍塞爾蒂克隊應能出賽。

格林是因左小腿緊繃傷退，柯爾對於格林腿傷程度沒有明確答案，「我們真的不清楚，所以我們必須等待，看明天MRI結果出爐，接下來幾天再評估，就會清楚下一步是什麼。」