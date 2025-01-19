快訊

知名造型師林葉亭失智父親走失 醫指「2大情境」最為常見

114學測自然／日本311大地震年份誤植 大考中心交試題專家討論

立委王鴻薇指混淆視聽 羅一鈞：如預算可過關請盡量罵

NBA／腳踝扭到賽後冰敷 柯瑞強調「感覺很好」不妨礙打衛冕軍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞。美聯社
柯瑞。美聯社

勇士隊今天雖以122：114擊敗巫師隊，收下近期難得的連勝，當家前鋒格林（Draymond Green）和當家柯瑞（Stephen Curry）卻都因傷沒能完整參與比賽，不過第四節末扭到腳踝的柯瑞「報喜」，他表示腳踝狀況不大，「感覺很好，星期一見。」

格林先前因病和背傷缺陣3場後今天回歸，但出戰巫師隊只打了3分鐘就回到休息室，之後球團就宣布格林今天不會再上陣；柯瑞則是第四節最後1分鐘防守前隊友波爾（Jordan Poole）時腳踝「翻船」，當下痛得趴在球場，比賽還沒結束就先回到休息室。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後更新兩位球星狀況，他說：「格林明天會去照MRI，柯瑞告訴我他不認為傷勢很嚴重，但他們現在都是每日觀察名單。」

賽後左腳踝、右手大拇指都進行冰敷的柯瑞提到，腳踝沒有大礙，預告美國時間周一（台灣時間周二）出戰衛冕軍塞爾蒂克隊應能出賽。

格林是因左小腿緊繃傷退，柯爾對於格林腿傷程度沒有明確答案，「我們真的不清楚，所以我們必須等待，看明天MRI結果出爐，接下來幾天再評估，就會清楚下一步是什麼。」

延伸閱讀

NBA／格林、柯瑞傷退 維金斯31分救駕勇士險勝巫師

NBA／柯瑞明星賽票選第2 韓女團aespa穿勇士球衣催票網嗨翻

NBA／盼網友閉嘴別提勇士交易建議 柯瑞：認為我滿足的人都瘋了

NBA／還是要靠柯瑞！勇士花光24分領先仍1分險勝灰狼

相關新聞

NBA／格林、柯瑞傷退 維金斯31分救駕勇士險勝巫師

勇士隊當家前鋒格林（Draymond Green）因病和背傷缺陣3場後今天回歸，但出戰巫師隊只打了3分鐘就回到休息室，當...

NBA／理查茲轉戰太陽首戰寫紀錄 雙星合砍71分力壓活塞

從黃蜂交易過來的中鋒理查茲（Nick Richards），加盟太陽首戰的表現就讓球迷雀躍不已。在今天對活塞一戰中，他替補上場29分鐘，8投7中包括9罰7中，高效率攻下21分11籃板，幫助球隊以125比

NBA／塞爾蒂克大意失荊州 楊恩聯手四大護法強取3連勝

塞爾蒂克「背靠背」主場作戰面臨老鷹的強力挑戰，雙方一路廝殺到最後時刻，原本綠衫軍有機會在正規時間結束前拿下勝利，沒想到哈勒戴（Jrue Holiday）的傳球失誤加上泰托姆（Jayson Tatum）

NBA／米契爾、葛蘭德聯手破50分 騎士戰績10戰全勝

聯盟龍頭克里夫蘭騎士今天靠著雙後衛米契爾（Donovan Mitchell）、葛蘭德（Darius Garland）攜手攻下65分，順利在下半場控制戰局，終場以124比117客場擊敗明尼蘇達灰狼，戰績35勝6敗。

NBA／腳踝扭到賽後冰敷 柯瑞強調「感覺很好」不妨礙打衛冕軍

勇士隊今天雖以122：114擊敗巫師隊，收下近期難得的連勝，當家前鋒格林（Draymond Green）和當家柯瑞（St...

NBA／睽違1145天「球家兄弟」再碰頭 小弟面子裡子雙贏

黃蜂今天客場討戰公牛，「球家兄弟」拉梅洛（LaMelo Ball）和朗佐（Lonzo Ball）睽違1145天後再次迎來對決。最終「球弟」拉梅洛得到全隊最高26分，帶領夏洛特125：123驚險拿下二連

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。