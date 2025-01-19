NBA／米契爾、葛蘭德聯手破50分 騎士戰績10戰全勝

聯盟龍頭克里夫蘭騎士今天靠著雙後衛米契爾（Donovan Mitchell）、葛蘭德（Darius Garland）攜手攻下65分，順利在下半場控制戰局，終場以124比117客場擊敗明尼蘇達灰狼，戰績35勝6敗。

根據美國媒體統計，本季只要米契爾、葛蘭德單場聯手得分超過50分以上，騎士的戰績是10勝0敗，可見這對後場雙衛組合，成了聯盟最強的攻擊武器。

騎士今天作客灰狼，上半場雙方戰成60比60平手，不過第三節騎士靠著葛蘭德單節10分帶動下，在球隊73比74落後時，拉出一波16比5的攻勢，前3節結束以89比79取得領先。

第四節開賽後，騎士直接一波10比0的攻勢，將雙方差距擴大到20分的差距，提前替比賽劃下句點。

Mitchell & Garland brought the backcourt boost yet again for the Cavs as they stay atop the NBA standings!



Mitchell:

🕷️ 36 PTS

🕷️ 8 REB

🕷️ 7 AST

🕷️ 4 3PM



Garland:

🎯 29 PTS

🎯 5 REB

🎯 6 AST

🎯 5 3PM pic.twitter.com/sK0leo3OI9 — NBA (@NBA) 2025年1月19日

騎士先發主力莫布里（Evan Mobley）因右小腿酸痛缺席，重要替補奧科羅（Isaac Okoro）則是膝蓋扭傷同樣掛免戰牌，不過，在米契爾36分、葛蘭德29分帶動下，還是順利帶走勝利。

騎士本季戰績維持不墜，除了開賽就打出15連勝外，僅在去年11月28日、30日連續不敵亞特蘭大老鷹出現至今唯一的連敗。

騎士半季取得35勝6敗的優異成績，創下隊史同時期最佳表現；此外，騎士本季客場戰績來到15勝4敗，居全聯盟之冠。面對西區球隊，騎士僅輸給西區龍頭雷霆，戰績為12勝1敗。

灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards）今天22投僅9中，攻下28分5助攻3籃板，讓他成為NBA史上第3年輕生涯達到8000分的球員，僅次於兩大傳奇球星詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）。