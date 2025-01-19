快訊

知名造型師林葉亭失智父親走失 醫指「2大情境」最為常見

114學測自然／日本311大地震年份誤植 大考中心交試題專家討論

立委王鴻薇指混淆視聽 羅一鈞：如預算可過關請盡量罵

NBA／米契爾、葛蘭德聯手破50分 騎士戰績10戰全勝

中央社／ 台北19日電
騎士雙後衛米契爾(左)、葛蘭德帶動戰績飆升。 路透社
騎士雙後衛米契爾(左)、葛蘭德帶動戰績飆升。 路透社

聯盟龍頭克里夫蘭騎士今天靠著雙後衛米契爾（Donovan Mitchell）、葛蘭德（Darius Garland）攜手攻下65分，順利在下半場控制戰局，終場以124比117客場擊敗明尼蘇達灰狼，戰績35勝6敗。

根據美國媒體統計，本季只要米契爾、葛蘭德單場聯手得分超過50分以上，騎士的戰績是10勝0敗，可見這對後場雙衛組合，成了聯盟最強的攻擊武器。

騎士今天作客灰狼，上半場雙方戰成60比60平手，不過第三節騎士靠著葛蘭德單節10分帶動下，在球隊73比74落後時，拉出一波16比5的攻勢，前3節結束以89比79取得領先。

第四節開賽後，騎士直接一波10比0的攻勢，將雙方差距擴大到20分的差距，提前替比賽劃下句點。

騎士先發主力莫布里（Evan Mobley）因右小腿酸痛缺席，重要替補奧科羅（Isaac Okoro）則是膝蓋扭傷同樣掛免戰牌，不過，在米契爾36分、葛蘭德29分帶動下，還是順利帶走勝利。

騎士本季戰績維持不墜，除了開賽就打出15連勝外，僅在去年11月28日、30日連續不敵亞特蘭大老鷹出現至今唯一的連敗。

騎士半季取得35勝6敗的優異成績，創下隊史同時期最佳表現；此外，騎士本季客場戰績來到15勝4敗，居全聯盟之冠。面對西區球隊，騎士僅輸給西區龍頭雷霆，戰績為12勝1敗。

灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards）今天22投僅9中，攻下28分5助攻3籃板，讓他成為NBA史上第3年輕生涯達到8000分的球員，僅次於兩大傳奇球星詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）。

延伸閱讀

NBA／塞爾蒂克大意失荊州 楊恩聯手四大護法強取3連勝

NBA／睽違1145天「球家兄弟」再碰頭 小弟面子裡子雙贏

NBA／再次開砲！愛德華痛批灰狼先發能量太低迷 直呼「我們糟透了」

NBA／還是要靠柯瑞！勇士花光24分領先仍1分險勝灰狼

相關新聞

NBA／格林、柯瑞傷退 維金斯31分救駕勇士險勝巫師

勇士隊當家前鋒格林（Draymond Green）因病和背傷缺陣3場後今天回歸，但出戰巫師隊只打了3分鐘就回到休息室，當...

NBA／理查茲轉戰太陽首戰寫紀錄 雙星合砍71分力壓活塞

從黃蜂交易過來的中鋒理查茲（Nick Richards），加盟太陽首戰的表現就讓球迷雀躍不已。在今天對活塞一戰中，他替補上場29分鐘，8投7中包括9罰7中，高效率攻下21分11籃板，幫助球隊以125比

NBA／塞爾蒂克大意失荊州 楊恩聯手四大護法強取3連勝

塞爾蒂克「背靠背」主場作戰面臨老鷹的強力挑戰，雙方一路廝殺到最後時刻，原本綠衫軍有機會在正規時間結束前拿下勝利，沒想到哈勒戴（Jrue Holiday）的傳球失誤加上泰托姆（Jayson Tatum）

NBA／米契爾、葛蘭德聯手破50分 騎士戰績10戰全勝

聯盟龍頭克里夫蘭騎士今天靠著雙後衛米契爾（Donovan Mitchell）、葛蘭德（Darius Garland）攜手攻下65分，順利在下半場控制戰局，終場以124比117客場擊敗明尼蘇達灰狼，戰績35勝6敗。

NBA／腳踝扭到賽後冰敷 柯瑞強調「感覺很好」不妨礙打衛冕軍

勇士隊今天雖以122：114擊敗巫師隊，收下近期難得的連勝，當家前鋒格林（Draymond Green）和當家柯瑞（St...

NBA／睽違1145天「球家兄弟」再碰頭 小弟面子裡子雙贏

黃蜂今天客場討戰公牛，「球家兄弟」拉梅洛（LaMelo Ball）和朗佐（Lonzo Ball）睽違1145天後再次迎來對決。最終「球弟」拉梅洛得到全隊最高26分，帶領夏洛特125：123驚險拿下二連

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。