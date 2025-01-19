NBA／格林、柯瑞傷退 維金斯31分救駕勇士險勝巫師

勇士隊當家前鋒格林（Draymond Green）因病和背傷缺陣3場後今天回歸，但出戰巫師隊只打了3分鐘就回到休息室，當家球星柯瑞（Stephen Curry）節末也因腳踝扭到沒等比賽結束就退場，不過勇士在維金斯（Andrew Wiggins）本季新高31分挹注，率隊以122：114留下勝利。

格林第一節沒打完就回到休息室，之後球團就宣布格林今天不會再上陣，之後他就直接換便服回到球場，只留下1籃板數據。

少了防守大將的勇士，首節陷入25：29落後，半場打完也以53：60居下風，第三節初落後更達55：65，靠維金斯和柯瑞帶頭打出一波11：0反超攻勢，施羅德（Dennis Schroder）和小裴頓（Gary Payton II）也提供火力支援，讓勇士三節打完反以89：87超前。

波爾面對前東家狂砍38分。 路透社

第四節拉鋸時刻，柯瑞和維金斯再聯手開砲，兩人的外線攻勢澆熄巫師反撲，儘管柯瑞讀秒階段提前回到休息室觀察腳踝狀況，勇士最終仍以122：114收下主場勝利。

維金斯今天轟下全隊也是個人本季新高31分外帶11籃板，柯瑞三分球14投4中貢獻26分，施羅德20分；巫師波爾（Jordan Poole）今天三分球15投8中轟下全場最高38分，本季仍遭前東家「橫掃」。