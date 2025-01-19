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NBA／塞爾蒂克大意失荊州 楊恩聯手四大護法強取3連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
楊恩第四節最後關鍵4罰幫助老鷹逼進延長。 路透社
楊恩第四節最後關鍵4罰幫助老鷹逼進延長。 路透社

塞爾蒂克「背靠背」主場作戰面臨老鷹的強力挑戰，雙方一路廝殺到最後時刻，原本綠衫軍有機會在正規時間結束前拿下勝利，沒想到哈勒戴（Jrue Holiday）的傳球失誤加上泰托姆（Jayson Tatum）未能把握罰球，讓球隊原本3分領先優勢消失殆盡，反被老鷹逼進延長賽。

延長賽中塞爾蒂克靠著3記三分球搶得先機，但歐康古（Onyeka Okongwu）和丹尼爾斯（Dyson Daniels）接連取分，一舉超前，之後更靠著強硬防守擋下布朗（Jaylen Brown）的反擊；塞爾蒂克只能動用犯規凍結比分，隨著泰托姆三分出手未中，老鷹以119比115在客場揚長而去。

楊恩（Trae Young）攻下28分11助攻4籃板2抄截2阻攻，其中12分出現在第四節最後階段與延長賽，包括4罰全中彌補了剩下13.9秒可能導致輸球的技術犯規吹判。

傷癒回歸的強森（Jalen Johnson）得到14分13籃板3助攻，他和丹尼爾斯、歐康古在延長賽4投全中，讓老鷹緊咬比分乃至於超前。丹尼爾斯拿下23分4籃板4助攻，歐康古持續扮演禁區強獸人角色，替補上場豪取19分13籃板4阻攻，杭特（De'Andre Hunter）則有16分6籃板。4人在攻守端的強力輸出，也讓此戰命中率不佳的楊恩有了更多奧援。

泰托姆得到23分8籃板7助攻3抄截，布朗24分11籃板8助攻2抄截，但兩人合計48投僅16中，三分球18投4中，包括在第四節最後和延長賽幾次關鍵出手都落空。

懷特（Derrick White）雖有21分8籃板但手感也欠佳，三分球16投5中。塞爾蒂克全場三分球52投15中，命中率不足3成。普里查德（Payton Pritchard）20分，柯內特（Luke Kornet）頂替先發得到17分7籃板4抄截2阻攻。

塞爾蒂克在第三節到第四節期間轟出30比11的攻勢，一度取得10分領先優勢，但老鷹多點開花，回敬12比2的攻勢，又把比賽拉回原點。

老鷹本季首次和綠衫軍交手在自家慘輸30分之多，今天死裡逃生可說是一吐怨氣，目前他們取得3連勝，排名擠下魔術，挺進東區第6。

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