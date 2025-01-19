NBA／理查茲轉戰太陽首戰寫紀錄 雙星合砍71分力壓活塞

從黃蜂交易過來的中鋒理查茲（Nick Richards），加盟太陽首戰的表現就讓球迷雀躍不已。在今天對活塞一戰中，他替補上場29分鐘，8投7中包括9罰7中，高效率攻下21分11籃板，幫助球隊以125比121險勝。

這是理查茲本季第3次至少拿到20分10籃板，還成為太陽隊史首位在第一次亮相就拿到至少20分10籃板的替補球員。

Nick Richards put together a dominant debut today for the Suns:



21 points

11 rebounds

7-8 FGA

+22 plus-minus (led team)

87.8 TS%



Phoenix believes Richards can become a consistent double-double machine playing alongside Kevin Durant and Devin Booker. pic.twitter.com/xd41hIn5n3 — Evan Sidery (@esidery) 2025年1月18日

「我感到很興奮，沒有太多壓力。我就是做我自己，上場拚搶籃板，保護禁區，發動反擊，為隊友創造機會。」理查茲談到首次代表太陽出賽的感受。

布克（Devin Booker）也大力稱讚這位新援手的強勢表現。「我要幫他按個讚。他在第一場比賽就為我們做了很多令人難以置信的掩護，而且他還完成雙十。真的太棒了，他才剛下飛機耶！」

理查茲加盟太陽首戰就展現價值。 美聯社

在油漆區有了穩固的靠山，杜蘭特（Kevin Durant）和布克雙翼齊飛。前者在下半場砍進全場36分之中的30分，布克也豪取35分，個人連5場破30分；兩人在第四節聯手得到17分，幫助球隊力退難纏的活塞。

比爾（Bradley Beal）此戰持續休兵，鄧恩（Ryan Dunn）拿到12分8籃板，瓊斯（Tyus Jones）送出10次助攻；太陽雖然三分球25投僅7中，外線嚴重熄火，不過團隊命中率達5成，同時掌握籃板優勢，加上雙星強大火力，仍舊驚險過關。

太陽收下2連勝，也是近8戰中的第6勝，暫居西區第10名；至於活塞則是吞下2連敗。

KD & Book became the 4th duo this season to record 35+ PTS in the same game!



KD:

☀️ 36 PTS (30 in 2H)

☀️ 7 REB

☀️ 5 AST

☀️ 2 STL

☀️ 3 BLK



Book:

🎯 35 PTS

🎯 5 REB pic.twitter.com/2WVgGFgygS — NBA (@NBA) 2025年1月18日

活塞6人得分達雙位數，康寧漢（Cade Cunningham）拿下20分11助攻6籃板，但26投僅7中；哈里斯（Tobias Harris）21分，杜倫（Jalen Duren）15分10籃板。

「我們大部分時間打得還不錯，但就是一些細節部分做得不好，例如進攻籃板，這些小細節決定了勝負走向。我們沒有把這些原本可以掌握的優勢做好。」康寧漢賽後表示。