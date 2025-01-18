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PLG／葛拉漢復出拿19分 領航猿擋下獵鷹反撲收4連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
葛拉漢（右）復出拿下19分幫助領航猿拿下4連勝。圖／PLG提供
葛拉漢（右）復出拿下19分幫助領航猿拿下4連勝。圖／PLG提供

在因傷缺陣1個月後，桃園璞園領航猿洋將葛拉漢在今天作客台南獵鷹主場的賽事中復出，並攻下團隊最高的19分，再加上李家慷在比賽最後40秒投進關鍵上籃，擋下獵鷹最後反撲，最終領航猿就以91：86收下4連勝，獵鷹則是吞下主場3連敗。

本季將主場搬到成大後還不曾在主場贏過球的獵鷹，今天迎戰戰績龍頭領航猿，卻在上半場就被領航猿一路壓制，領航猿上半場就展現多點開花的攻勢，包括剛復出的葛拉漢就拿下14分，伯朗也有11分進帳，幫助領航猿在上半場就取得高達21分領先優勢。

不過下半場獵鷹火力逐步加溫，先是白薩在第三節單節進帳8分，第四節洋將飛雷神更是接管戰局，幫助獵鷹在比賽最後1分鐘時追到僅剩3分差距，但關鍵時刻領航猿李家慷上籃命中止血，最終領航猿也以5分差距收下4連勝，並賞給獵鷹主場3連敗。

領航猿今天以剛復出的葛拉漢拿下19分最佳，伯朗17分，盧峻翔則有18分，而獵鷹幾天則以飛雷神21分最佳，鉑金則有15分、12籃板，白薩和郭少傑分別拿下13分與11分。

桃園璞園領航猿 籃球

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