NBA／40歲詹皇空中接力灌籃震撼全場 里夫斯自認沒傳好

在今天湖人險勝籃網的比賽中，詹姆斯（LeBron James）出賽35分鐘，17投12中包含4記三分球，高效率拿下29分8助攻7籃板2阻攻，還在第四節後段與里夫斯（Austin Reaves）配合上演一次觀賞性十足的快攻空中接力灌籃，完全不像是一名「4旬老漢」。

根據統計，這是詹姆斯在湖人生涯第183場至少25分5籃板5助攻，超越魔術強森（Magic Johnson），排名升至隊史第3，僅次於衛斯特（Jerry West）和布萊恩（Kobe Bryant）。

"LEBRON... FINISH IT. FINISH IT."



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賽後談到那一記劇力萬鈞的空中接力灌籃，詹姆斯表示：「我知道里夫斯能夠把球扔到任何地方，即使我在這個年齡，我也能接到。」

對里夫斯來說，這一波快攻的傳球，也是間接讓他失去拿到40分的機會，後續他連續4次出手未中，留下生涯新高的38分。

Finishing touches from LeBron 🔨@Lakers win the close one over BKN! https://t.co/l0Xg9b2Z00 pic.twitter.com/bv0aQHiWR4 — NBA (@NBA) 2025年1月18日

被問到是否會有些遺憾？里夫斯表示：「我只在乎贏球。而且在95%的情況下，我都會選擇把球傳給詹姆斯。我整個生涯都在他秀這樣的空中接力，所以能成為傳球給他的人，這非常酷。」

「特別是考量到詹姆斯的年齡，他甚至比聯盟多數人都還能跳。我認為我傳得不是很好，但他通常不太會失手。」