快訊

114學測首日登場！理組迎戰 數學A、自然科解答一次看

下周兩波東北季風先乾後濕 過年前還有一波更強冷空氣

利菁突爆料兒子父親身分 謝金燕親回應：他人的恥笑歧視我承受

NBA／40歲詹皇空中接力灌籃震撼全場 里夫斯自認沒傳好

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯40歲依舊神勇。 法新社
詹姆斯40歲依舊神勇。 法新社

在今天湖人險勝籃網的比賽中，詹姆斯（LeBron James）出賽35分鐘，17投12中包含4記三分球，高效率拿下29分8助攻7籃板2阻攻，還在第四節後段與里夫斯（Austin Reaves）配合上演一次觀賞性十足的快攻空中接力灌籃，完全不像是一名「4旬老漢」。

根據統計，這是詹姆斯在湖人生涯第183場至少25分5籃板5助攻，超越魔術強森（Magic Johnson），排名升至隊史第3，僅次於衛斯特（Jerry West）和布萊恩（Kobe Bryant）。

賽後談到那一記劇力萬鈞的空中接力灌籃，詹姆斯表示：「我知道里夫斯能夠把球扔到任何地方，即使我在這個年齡，我也能接到。」

對里夫斯來說，這一波快攻的傳球，也是間接讓他失去拿到40分的機會，後續他連續4次出手未中，留下生涯新高的38分。

被問到是否會有些遺憾？里夫斯表示：「我只在乎贏球。而且在95%的情況下，我都會選擇把球傳給詹姆斯。我整個生涯都在他秀這樣的空中接力，所以能成為傳球給他的人，這非常酷。」

「特別是考量到詹姆斯的年齡，他甚至比聯盟多數人都還能跳。我認為我傳得不是很好，但他通常不太會失手。」

相關新聞

NBA／狂轟新高38分險勝籃網 里夫斯感謝羅素「不殺之恩」

湖人在主場迎接羅素（D'Angelo Russell）領軍的籃網上門踢館，儘管球隊也少了戴維斯（Anthony Davis）坐鎮，但面對聯盟後段班仍是打得十分艱辛，比分始終難以大幅拉開；雙方一路廝殺到

NBA／40歲詹皇空中接力灌籃震撼全場 里夫斯自認沒傳好

在今天湖人險勝籃網的比賽中，詹姆斯（LeBron James）出賽35分鐘，17投12中包含4記三分球，高效率拿下29分8助攻7籃板2阻攻，還在第四節後段與里夫斯（Austin Reaves）配合上演

NBA／巴特勒強調與隊友沒矛盾 被告知不得多談近況

在遭到球隊禁賽7場後回歸的熱火隊一哥巴特勒（Jimmy Butler），在今天與金塊隊之戰拿下18分，但球隊仍是以輸球收...

NBA／雷霆完全體再等等！霍姆葛倫持續養傷 3至5周後評估

因右髂髖部骨折已經缺席2個月之久的雷霆主力中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren），近日球團更新了他的恢復情況，顯示仍需要在3至5周之後重新評估，雷霆想要迎接完全體還得等等。 霍姆葛倫是在去年

NBA／睽違1145天「球家兄弟」再碰頭 小弟面子裡子雙贏

黃蜂今天客場討戰公牛，「球家兄弟」拉梅洛（LaMelo Ball）和朗佐（Lonzo Ball）睽違1145天後再次迎來對決。最終「球弟」拉梅洛得到全隊最高26分，帶領夏洛特125：123驚險拿下二連

NCAA／打球超強還是「資優生」 NBA準狀元佛雷格「GPA」高達4.0

杜克大學超級新星「美國之子」佛雷格（Cooper Flagg）被外界視為2025年選秀準狀元，超強實力備受全美矚目。而這位潛力新星不只是籃球技能包點滿，學業更是一把罩。杜克大學官方社群平台近日發出佛雷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。