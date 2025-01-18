NBA／睽違1145天「球家兄弟」再碰頭 小弟面子裡子雙贏
黃蜂今天客場討戰公牛，「球家兄弟」拉梅洛（LaMelo Ball）和朗佐（Lonzo Ball）睽違1145天後再次迎來對決。最終「球弟」拉梅洛得到全隊最高26分，帶領夏洛特125：123驚險拿下二連勝。
拉梅洛和朗佐上次對決已經要追溯至2021年11月29日，接著兩人就接連不斷的陷入傷病問題，直到今天終於再度交手。不過第一節的主角卻是另一巨星的弟弟小柯瑞（Seth Curry），在他單節11分優秀發揮下，黃蜂以36：29領先。第二節公牛則是稍微追回比分，半場打完71：73微幅落後。
易籃再戰拉梅洛開始發力，下半場共砍下16分，球隊也在第四節打出11：0要回領先，不過「白魔獸」佛西維奇（Nikola Vucevic）化身關鍵先生，末節狂砍17分，帶領公牛反打一波14：1小高潮，可惜差上臨門一腳，最終黃蜂以125：123拿下勝利。
「如果能贏一定會更好，」賽後朗佐笑道：「但能夠和拉梅洛打球對我來說比任何比賽都重要，他是我的弟弟，我從小到大都在跟他一起打球。」今天除了兩兄弟外，「球二哥」利安傑洛（LiAngelo Ball）也有到場，日前他才剛簽下新唱片合約，「這趟旅程太神奇了，」拉梅洛說道：「能夠見到我的兩個哥哥很不可思議，今天是美好時光。」
這場比賽拉梅洛拿下黃蜂全隊最高26分9助攻2抄截，布里吉斯（Miles Bridges）緊隨其後砍下21分，中鋒威廉斯（Mark Williams）則是豪取19分19籃板準雙20成績；公牛方面，佛西維奇空砍40分13籃板，「球哥」朗佐雖然僅得6分3籃板3助攻3抄截，但正負值卻是全隊最高+16。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言