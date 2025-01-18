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NBA／睽違1145天「球家兄弟」再碰頭 小弟面子裡子雙贏

聯合新聞網／ 綜合報導
球家兄弟睽違1145天後再次對決。最終「球弟」拉梅洛用26分帶領黃蜂125：123擊敗公牛。 美聯社
球家兄弟睽違1145天後再次對決。最終「球弟」拉梅洛用26分帶領黃蜂125：123擊敗公牛。 美聯社

黃蜂今天客場討戰公牛，「球家兄弟」拉梅洛（LaMelo Ball）和朗佐（Lonzo Ball）睽違1145天後再次迎來對決。最終「球弟」拉梅洛得到全隊最高26分，帶領夏洛特125：123驚險拿下二連勝。

拉梅洛和朗佐上次對決已經要追溯至2021年11月29日，接著兩人就接連不斷的陷入傷病問題，直到今天終於再度交手。不過第一節的主角卻是另一巨星的弟弟小柯瑞（Seth Curry），在他單節11分優秀發揮下，黃蜂以36：29領先。第二節公牛則是稍微追回比分，半場打完71：73微幅落後。

易籃再戰拉梅洛開始發力，下半場共砍下16分，球隊也在第四節打出11：0要回領先，不過「白魔獸」佛西維奇（Nikola Vucevic）化身關鍵先生，末節狂砍17分，帶領公牛反打一波14：1小高潮，可惜差上臨門一腳，最終黃蜂以125：123拿下勝利。

「如果能贏一定會更好，」賽後朗佐笑道：「但能夠和拉梅洛打球對我來說比任何比賽都重要，他是我的弟弟，我從小到大都在跟他一起打球。」今天除了兩兄弟外，「球二哥」利安傑洛（LiAngelo Ball）也有到場，日前他才剛簽下新唱片合約，「這趟旅程太神奇了，」拉梅洛說道：「能夠見到我的兩個哥哥很不可思議，今天是美好時光。」

這場比賽拉梅洛拿下黃蜂全隊最高26分9助攻2抄截，布里吉斯（Miles Bridges）緊隨其後砍下21分，中鋒威廉斯（Mark Williams）則是豪取19分19籃板準雙20成績；公牛方面，佛西維奇空砍40分13籃板，「球哥」朗佐雖然僅得6分3籃板3助攻3抄截，但正負值卻是全隊最高+16。

Ball LaMelo Lonzo Ball 公牛 黃蜂

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